Без сезонних депресій: нутриціолог розповіла, як підтримати свій імунітет після свят

Фахівці з харчування попереджали ще перед новорічними святами: надмірне захоплення смачненьким може обернутися збоями в роботі організму.

Доктор Тетяна Лакуста розповіла, чим може загрожувати нічна їжа. Тривожний сон з пробудженням і нічними перекусами - поширена особливість, впевнена вона.

І ось свята, практично, позаду: як підтримати свою енергію і імунітет? Розповідає нутриціолог з 10-річним стажем Надя Андрєєва.

"Багато людей взимку відчувають сезонну депресію. Цей дисбаланс часто активується після закінчення свят. До свят зустрічі з друзями і з сім'єю, смачна їжа, подарунки незмінно піднімають настрій і підтримують енергію. Після біганини, метушні і застіль відбувається природний спад", - розповідає фахівець.

Що ж робити, коли на вулиці холодно й темно, коли хочеться впасти у сплячку? Якщо "залипнути" перед телевізором вам не здається хорошим рішенням, то активно піднімати рівень енергії і настрій можна простими способами.

Іноді їжа стомлює (фото: pixabay.com/ua)

"Мої поради допоможуть підняти енергію, підтримати імунітет і запобігти сезонну депресію.

Вітамін Д і сонце. Обов'язково гуляйте в світлий час дня. Плюс не завадило б приймати хоча б 2000-4000 МО вітаміну D3 для підтримки нормального рівня протягом зимових місяців, так як він дуже пов'язаний з нашим настроєм і імунітетом.

Скоротіть алкоголь. Під час свят ми могли собі дозволити келих вина при зустрічі з близькими, глінтвейн або коктейль на зустрічі з друзями, але оглядаючись на 2 святкові тижні ви можете помітити, що можливо випили більше алкоголю, ніж за кілька місяців минулого року.

Це може мати довготривалий послаблює ефект на імунітет, на наш рівень цукру в крові, на тягу до солодкого і як наслідок на наш настрій.

Візьміть паузу, перепочити від важкої їжі і перейти на полегшене меню", - написала Надя у своєму пості, порадивши також не забувати про користь спецій і дихальних вправ.

Раніше нутриціолог Надя Андрєєва розповіла, яке харчування допоможе мамі в період відновлення після пологів.