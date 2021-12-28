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Чим порадувати гостей: нутриціолог дала рецепт ситного гарячого блюда

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Вівторок 28 грудня 2021 20:01
Чим порадувати гостей: нутриціолог дала рецепт ситного гарячого блюда Святкова вечеря (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Свята не за горами – і зустріч рідних і друзів теж! Чим порадувати гостей взимку? Звичайно ж, гарячим і ситним блюдом.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram розповіла, як приготувати рибу в духовці і з чим її подавати.

Горбуша з листковим салатом: покроковий рецепт

Інгредієнт:

  • 2 невеликих лимона
  • 2 зубчики часнику
  • 2 ст. л. авокадо масло
  • 1 ч. л. куркума
  • 4-5 гілочок чебрецю
  • 1 тушка горбуші
  • сіль, перець за смаком

Приготування:

1. З одного лимона зніміть цедру і вичавіть з нього сік, другий наріжте кружечками.

2. Змішайте цедру і сік з подрібненим часником, маслом, спеціями і рубаним чебрецем.

3. У риби видаліть хвіст і голову, після ретельно промийте її зовні і зсередини.

4. Зробіть на тушці кілька неглибоких поперечних надрізів. Натріть горбушу сіллю з перцем і добре змастіть маринадом. У надрізи вставте шматочки лимона, що залишилися покладіть всередину.

5. Після поставте в холодильник маринуватися на 30-40 хвилин.

6. Перекладіть горбушу в форму. Запікайте приблизно 40 хвилин при температурі 180-200 °С.

Чим порадувати гостей: нутриціолог дала рецепт ситного гарячого блюдаСитне і смачно блюдо (фото: instagram.com/biotorium)

Подавайте горбушу з салатом.

Салат листковий: покроковий рецепт

Інгредієнт:

  • 1 жменя руколи
  • 1 огірок
  • 5 штук молодої спаржі
  • 50 гр кіноа
  • 1 ч. л. масла авокадо

Для песто:

  • 1 ст листя кінзи і базиліка
  • 1 зубчик часнику
  • сік 1 / 2 лимона
  • 5 ст. л. оливкової олії
  • сіль за смаком

Приготування:

1. Кіноа відваріть, зніміть вогню і дайте охолонути.

2. Огірок наріжте кубиками.

3. На гарячій сковороді з маслом авокадо тушкуйте спаржу на повільному вогні 2-3 хвилини.

Викласти її на тарілку, дайте охолонути і наріжте.

4. У блендері збийте до однорідної маси всі інгредієнти для песто.

5. Покладіть в банку (або на тарілці / в піалі) шарами: песто, огірок, кіноа, спаржа, рукола.

Приємного апетиту!

Раніше нутриціолог дала рецепт теплого салату на Новий рік.

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