Чим порадувати гостей: нутриціолог дала рецепт ситного гарячого блюда
Свята не за горами – і зустріч рідних і друзів теж! Чим порадувати гостей взимку? Звичайно ж, гарячим і ситним блюдом.
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram розповіла, як приготувати рибу в духовці і з чим її подавати.
Горбуша з листковим салатом: покроковий рецепт
Інгредієнт:
- 2 невеликих лимона
- 2 зубчики часнику
- 2 ст. л. авокадо масло
- 1 ч. л. куркума
- 4-5 гілочок чебрецю
- 1 тушка горбуші
- сіль, перець за смаком
Приготування:
1. З одного лимона зніміть цедру і вичавіть з нього сік, другий наріжте кружечками.
2. Змішайте цедру і сік з подрібненим часником, маслом, спеціями і рубаним чебрецем.
3. У риби видаліть хвіст і голову, після ретельно промийте її зовні і зсередини.
4. Зробіть на тушці кілька неглибоких поперечних надрізів. Натріть горбушу сіллю з перцем і добре змастіть маринадом. У надрізи вставте шматочки лимона, що залишилися покладіть всередину.
5. Після поставте в холодильник маринуватися на 30-40 хвилин.
6. Перекладіть горбушу в форму. Запікайте приблизно 40 хвилин при температурі 180-200 °С.
Ситне і смачно блюдо (фото: instagram.com/biotorium)
Подавайте горбушу з салатом.
Салат листковий: покроковий рецепт
Інгредієнт:
- 1 жменя руколи
- 1 огірок
- 5 штук молодої спаржі
- 50 гр кіноа
- 1 ч. л. масла авокадо
Для песто:
- 1 ст листя кінзи і базиліка
- 1 зубчик часнику
- сік 1 / 2 лимона
- 5 ст. л. оливкової олії
- сіль за смаком
Приготування:
1. Кіноа відваріть, зніміть вогню і дайте охолонути.
2. Огірок наріжте кубиками.
3. На гарячій сковороді з маслом авокадо тушкуйте спаржу на повільному вогні 2-3 хвилини.
Викласти її на тарілку, дайте охолонути і наріжте.
4. У блендері збийте до однорідної маси всі інгредієнти для песто.
5. Покладіть в банку (або на тарілці / в піалі) шарами: песто, огірок, кіноа, спаржа, рукола.
Приємного апетиту!
Раніше нутриціолог дала рецепт теплого салату на Новий рік.