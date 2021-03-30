Пісні страви на обід з собою: яскраві та прості рецепти від Євгена Клопотенко

У період Великого посту в раціоні мають бути пісні страви. Але що ж робити тим, хто продовжує ходити в офіс? Вихід є!

Відомий українській кулінар, переможець кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко дав легке та поживне меню для обіду. Свої рецепти він розмістив на власному сайті .

Салат з буряка за ароматною олією

Салат із буряка – це дуже смачно, а особливо, якщо буряк запекти в духовці. Буряк чудово поєднується з хрусткими горіхами, але цього разу я вирішив використовувати замість них смажене насіння – такий варіант нічим не гірший. Доповнює смак ароматна рослинна олія. Мені здається, що цей варіант бурякового салату ідеально доповнить будь-яке пісне меню.

Як приготувати салат з буряка

Час підготовки - 60-90 хвилин

Час приготування - 10 хвилин

Порції - 2-4

Складові:

2 шт. Буряк

2 ст. л. Рослинна олія

5 гілочок Петрушка

1 ст. л. Насіння (смажені очищені)

на смак сіль та перець

Покроковий рецепт:

Буряк (2 шт.) добре помийте, оберніть фольгою і запікайте в духовці 1-1,5 години до готовності при температурі 180 градусів. Готовність буряка можна перевірити виделкою - вона повинна досить легко проколювати буряк.

Готовий буряк остудіть до кімнатної температури. Потім очистить і наріжте невеликими брусочками.

Листочки петрушки (5 гілочок) помийте, просушіть і відокремте від стебел. Потім дрібно порубайте ножем.

Перекладіть в салатник брусочки буряка, посічену зелень петрушки та смажене насіння (1 ст. л.). Заправте салат олією (2 ст. л.). Я рекомендую використовувати ароматну неочищену олію, так салат буде ще смачнішим.

Посоліть і поперчіть салат на смак. Перемішайте і подавайте до столу.

Салат з буряка з ароматною олією

Фалафель з кінзою та петрушкою

Фалафель – це дуже популярна близькосхідна страва. В Ізраїлі він настільки популярний, що вважається національною стравою. Якщо вірити історії, то фалафель був основною закускою під час Великого посту. Хоч би що там було в сучасній кухні він теж дуже популярний. Раджу вам додати трохи східної тематики до вашого меню і приготувати фалафель з кінзою і петрушкою.

Як приготувати фалафель з кінзою та петрушкою:

Час підготовки - 90 хвилин

Час приготування - 25 хвилин

Порції - 4

Складові:

2 склянка Нут

6 шт. Зубчик часнику

2 шт. Цибуля (невеликий)

1 шт. Петрушка пучок

1 шт. Кінза пучок

М'ята (кілька гілочок)

1 ч. л. Сіль

2 ч. л. Зіра

½ склянки Борошно

Покроковий рецепт:

Нут відваріть до готовності в підсоленій воді. Він повинен стати досить м'яким. Відкиньте на друшляк і дайте воді стекти. Духовку розігрійте до 180 градусів.

Змішайте в чаші блендера всі інші інгредієнти, крім борошна, і перебийте до однорідного стану. У зелені використовуйте тільки верхню частину - стебла необхідно обрізати.

Додайте до суміші борошно і замісіть тісто. Сформуйте кульки та запікайте в духовці 20-25 хвилин. Подавайте фалафель з соусом з йогурту або кефіру з додаванням рубаної м'яти або іншої зелені.

Фалафель з кінзою та петрушкою

Вишнево-яблучний морс з імбиром

Ягідні морси – відмінний напій, що втамує спрагу і взимку і влітку, а також розумна альтернатива будь-якому магазинному напою. Морс можна варити з будь-яких ягід, а при нинішньому асортименті замороженої продукції це взагалі не проблема. Мені найбільше подобається вишневий. А ще мені подобається додавати в напої свіжий імбир – це надає їм приємну гостроту, крім того – це шалено корисно. Саме те, що потрібно для зимової погоди.

Як приготувати вишнево-яблучний морс з імбиром:

Час приготування - 5 хвилин

Порції - 3 л

Складові:

300 г Вишня (заморожена)

3 шт. Яблуко

5 см. Корінь імбиру

Цукор (до свого смаку)

Покроковий рецепт:

Вишню розморозьте, яблука помийте й наріжте великими шматочками, імбир поріжте тонкими слайсами (можна не чистити).

Викладіть всі інгредієнти в каструлю, залийте холодною водою, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь до мінімуму і варіть протягом 5 хвилин.

Вишнево-яблучний морс з імбиром