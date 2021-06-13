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Постійна втома: ендокринолог дала список продуктів, які підвищують енергію

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Неділя 13 червня 2021 16:30
Постійна втома: ендокринолог дала список продуктів, які підвищують енергію Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ви вже звикли, що вам вічно не дістає енергії, а постійна втома вже не здається чимось незвичайним?

Не поспішайте привласнювати собі це почуття, можливо, вам просто не вистачає певних продуктів, що відповідають за енергію.

Ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram нагадала, що життєву силу варто навчитися витягувати з різноманіття їжі, яка нас всім доступна.

Продукти, які позитивно впливають на рівень енергії:

  • Яйця

Джерело незамінних амінокислот, вітамінів А, Д, В2, В5, В12, фосфору, кальцію, селену, заліза і цинку, лецитину, омега-3 жирних кислот. Містять холін - попередник ацетилхоліну, який бере участь в передачі імпульсів від нервової клітини до м'язової, входить до складу мембран всіх клітин.

  • Шпинат

Нерозчинна клітковина, природний сорбент і детоксикант. Їжа для корисної мікрофлори кишечника, а значить - працює на імунітет.

Постійна втома: ендокринолог дала список продуктів, які підвищують енергію

Їжа, яка несе в собі енергію (фото: instagram.com/paulaordovas)

  • Морська риба

Чим активніше клітини насичуються киснем, тим бадьоріше ми себе почуваємо. Недолік Віт В12 ускладнює транспорт кисню, послаблює організм і призводить до швидкої стомлюваності. Заповнює В12 морська риба, наприклад, скумбрія, тріска, оселедець.

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  • Субпродукти

Доступне джерело білків, жирів, а також триптофану, який дуже важливий для глибокого здорового сну, який дає нам сили кожен новий день.

  • Ягоди фіолетового кольору

Ожина, чорниця, чорна смородина, лохина, шовковиця, слива, чорноплідна горобина, ірга, черемха, жимолость, терен, чорна малина, темний агрус.

Такий колір їм забезпечують антоціани - флавоноїди з потужними антиоксидантними властивостями. Фіолетові ягоди - це порятунок для всіх, хто постійно відчуває фізичні або розумові навантаження і веде активний спосіб життя.

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