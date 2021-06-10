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Пора красивих ніжок: як правильно робити антицелюлітний масаж сухою щіткою

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Четвер 10 червня 2021 11:09
Пора красивих ніжок: як правильно робити антицелюлітний масаж сухою щіткою Ноги до пляжу готові (фото: instagram.com/rafa_consentino)
Автор: Тетяна Турчанікова

Літо - пора красивих ніжок! Щоб шкіра виглядала гладкою і сяючою, варто присвятити кілька хвилин ввечері масажу сухою щіткою.

Як правильно його виконувати і яку користь, крім краси, принесе масаж, розповіла біохакер Хаді Пьюрбьюті і її команда б'юті-експертів.

Як розігнати лімфу і зробити масаж сухою щіткою:

  • Зробіть на місці 100 мікроприжків, потім приступайте до самого масажу.
  • Масаж необхідно робити на сухій шкірі, перед душем або ванною. 5-10 хвилин активного розтирання буде достатньо.
  • Після всіх процедур шкіру необхідно зволожити. За рахунок ексфоліації креми і масла краще вбираються і проявляють свої зволожуючі і поживні функції набагато краще, ніж без сухого брашінга.
  • Після масажу спробуйте контрастний душ.

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Пора красивих ніжок: як правильно робити антицелюлітний масаж сухою щіткою

Результат масажу сухою щіткою - гладка шкіра (фото: instagram.com/rafa_consentino)

Масаж сухою щіткою дає швидкий результат. При регулярному масажі шкіра стає гладкою, підтягнутою, йде тяжкість в ногах, а целюліт стає менш вираженим.

Пора красивих ніжок: як правильно робити антицелюлітний масаж сухою щіткою

Щітки бувають різними на вигляд (фото: instagram.com/purebeauty.hub)

Від регулярного масажу сухою щіткою ми отримуємо:

⁃ Ексфоліацію і профілактику вростання волосся. З щіткою пропадає необхідність в скрабах;

⁃ Відмінний лімфодренаж і поліпшення кровообігу. Отже, зменшення проявів целюліту і позбавлення від набряків;

⁃ Тонізація.

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