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Підвищуємо енергію: кращі натуральні добавки від втоми і апатії

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Неділя 09 січня 2022 13:32
Підвищуємо енергію: кращі натуральні добавки від втоми і апатії Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Втома і апатія - часті супутники жителів мегаполісів і не тільки, особливо в холодний період року. Втома сама по собі не є захворюванням, але часто є тривожним дзвіночком в збої організму.

Нутриціолог Marie Welness розповіла в Instagram, як допомогти організму в цей складний період і назвала кращі добавки і вітаміни для підвищення енергії.

1. Вітамін D

Низький рівень вітаміну D може негативно позначитися на здоров'ї фізичному і ментальному.

Клінічні дослідження показують, що додавання вітаміну D може поліпшити загальне психічне здоров'я - включаючи настрій, негативні думки та симптоми тривоги та депресії. Особливо важливо приймати вітамін D в холодну пору року, не менше 2000 МО на добу.

2. Омега-3

Прийом концентрованих добавок омега - 3 може принести користь здоров'ю мозку і знизити симптоми втоми.

3. Магній

Стресу і апатії більше схильні люди з дефіцитом магнію. Сучасні лікарі рекомендують приймати добавку на постійній основі або курсом.

4. Вітаміни групи B

Покращують когнітивні функції, пам'ять, увагу, концентрацію.

Підвищуємо енергію: кращі натуральні добавки від втоми і апатії

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Родіола рожева

Дослідження, в якому взяли участь люди з симптомами втоми показало, що щоденний прийом 400 мг екстракту родіоли знизив прояв симптомів вже через 1 тиждень. Симптоми продовжували зменшуватися протягом усього дослідження.

6. Гліцин

Це метаболічний засіб, який нормалізує обмінні процеси в головному мозку людини, внаслідок чого поліпшується якість розумової діяльності, пам'ять і посилюється концентрація уваги.

Дослідження показують, що гліцин може підвищити опірність організму стресу, сприяючи хорошому нічному відпочинку за рахунок заспокійливого впливу на мозок. В одному дослідженні 15 людей, які скаржилися на якість свого сну і приймали 3 грами гліцину перед сном, на наступний день зазнали меншу втому і підвищену пильність в порівнянні з плацебо.

Підвищуємо енергію: кращі натуральні добавки від втоми і апатіїІлюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Олена Коготкова дала цінні поради, які допоможуть не переїдати.

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