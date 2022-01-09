Повышаем энергию: лучшие натуральные добавки от усталости и апатии

Усталость и апатия - частые спутники жителей мегаполисов и не только, особенно в холодный период года. Усталость сама по себе не является заболеванием, но часто является тревожным звоночком в сбое организма.

Нутрициолог Marie Welness рассказала в Instagram , как помочь организму в этот сложный период и назвала лучшие добавки и витамины для повышения энергии.

1. Витамин D

Низкий уровень витамина D может негативно сказаться на здоровье физическом и ментальном.

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Клинические исследования показывают, что добавление витамина D может улучшить общее психическое здоровье - включая настроение, негативные мысли и симптомы тревоги и депрессии. Особенно важно принимать витамин D в холодную пору года, не менее 2000 МЕ в сутки.

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2. Омега-3

Прием концентрированных добавок омега-3 может принести пользу здоровью мозга и снизить симптомы усталости.

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3. Магний

Стрессу и апатии больше подвержены люди с дефицитом магния. Современные доктора рекомендуют принимать добавку на постоянной основе или курсом.

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4. Витамины группы B

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Улучшают когнитивные функции, память, внимание, концентрацию.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Родиола розовая

Исследования, в котором приняли участие люди с симптомами усталости показало, что ежедневный прием 400 мг экстракта родиолы снизил проявление симптомов уже через 1 неделю. Симптомы продолжали уменьшаться на протяжении всего исследования.

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6. Глицин

Это метаболическое средство, которое нормализует обменные процессы в головном мозге человека, вследствие чего улучшается качество умственной деятельности, память и усиливается концентрация внимания.

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Исследования показывают, что глицин может повысить сопротивляемость организма стрессу, способствуя хорошему ночному отдыху за счет успокаивающего воздействия на мозг. В одном исследовании 15 человек, которые жаловались на качество своего сна и принимали 3 грамма глицина перед сном, на следующий день испытали меньшую усталость и повышенную бдительность по сравнению с плацебо.

Иллюстративное фото (pexels.com)