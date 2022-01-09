ru ua
Вс, 09 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Повышаем энергию: лучшие натуральные добавки от усталости и апатии

Новина українською →
Воскресенье 09 января 2022 13:32
Повышаем энергию: лучшие натуральные добавки от усталости и апатии Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Усталость и апатия - частые спутники жителей мегаполисов и не только, особенно в холодный период года. Усталость сама по себе не является заболеванием, но часто является тревожным звоночком в сбое организма.

Нутрициолог Marie Welness рассказала в Instagram, как помочь организму в этот сложный период и назвала лучшие добавки и витамины для повышения энергии.

1. Витамин D

Низкий уровень витамина D может негативно сказаться на здоровье физическом и ментальном.

Клинические исследования показывают, что добавление витамина D может улучшить общее психическое здоровье - включая настроение, негативные мысли и симптомы тревоги и депрессии. Особенно важно принимать витамин D в холодную пору года, не менее 2000 МЕ в сутки.

2. Омега-3

Прием концентрированных добавок омега-3 может принести пользу здоровью мозга и снизить симптомы усталости.

3. Магний

Стрессу и апатии больше подвержены люди с дефицитом магния. Современные доктора рекомендуют принимать добавку на постоянной основе или курсом.

4. Витамины группы B

Улучшают когнитивные функции, память, внимание, концентрацию.

Повышаем энергию: лучшие натуральные добавки от усталости и апатии

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Родиола розовая

Исследования, в котором приняли участие люди с симптомами усталости показало, что ежедневный прием 400 мг экстракта родиолы снизил проявление симптомов уже через 1 неделю. Симптомы продолжали уменьшаться на протяжении всего исследования.

6. Глицин

Это метаболическое средство, которое нормализует обменные процессы в головном мозге человека, вследствие чего улучшается качество умственной деятельности, память и усиливается концентрация внимания.

Исследования показывают, что глицин может повысить сопротивляемость организма стрессу, способствуя хорошему ночному отдыху за счет успокаивающего воздействия на мозг. В одном исследовании 15 человек, которые жаловались на качество своего сна и принимали 3 грамма глицина перед сном, на следующий день испытали меньшую усталость и повышенную бдительность по сравнению с плацебо.

Повышаем энергию: лучшие натуральные добавки от усталости и апатииИллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее диетолог Алена Коготкова дала ценные советы, которые помогут не переедать.

Читайте LITE в Google News
Советы нутрициолога
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Сильный снег с дождями и гололед: где в Украине испортится погода
Сильный снег с дождями и гололед: где в Украине испортится погода