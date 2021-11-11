Підвищує імунітет: нутриціолог дала рецепт чаю, який поставить на ноги після коронавірусу

Підтримуючий засіб після вірусу - це не обов'язково вітаміни з аптеки або БАДи. Іноді - це простий чай на травах, який допоможе стати на ноги після хвороби і зміцнить захисні сили організму.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram поділилася рецептом такого чаю, а також дала рекомендації по відновленню після коронавірусу.

Цей чай швидко поставить на ноги - і знову осінь з радість! (фото: pexels.com)

Чай після коронавірусу: рецепт

Склад: буркун, чебрець, медунка, материнка, корінь кульбаби, лист смородини, корінь лопуха, імбир, любов і турбота.

Дія:

надає допомогу у відновленні після захворювання,

сприяє відновленню ворсинок в легенях,

підвищує імунітет,

надає допомогу роботі печінки і нирок,

допомагає регенерації пошкоджених тканин легенів,

очищає кров і лімфу,

допомагає відновити нюх,

має сечогінну дію.

Спосіб застосування: кип'ятіть на повільному вогні 5 хв. настоюйте 15 хв. приймайте до 2 ст. в день.

Отримуйте максимум користі трав.

Протипоказання: індивідуальна непереносимість, вагітність.

Увага: перед застосуванням проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Гарний настрій - теж частина одужання (фото: pexels.com)

Рекомендації по відновленню після коронавірусу

1. Приберіть з харчування цукор, солодке, глютен, рафіновану рослинну олію (трансжири), молочні продукти, хімічні добавки.

Ці продукти підтримують запалення.

2. Додатково приймайте:

хрін з медом - по 1 ст. л., по 1 ч. л. сушеного імбиру, куркуму - по 1 / 2 -1 ч. л., гриби: чага, кордицепс, рейши, лецитин - до 3 ч. л. в день 1 міс.

3. Додайте в харчування: зелений чай, теплу мінеральну воду, якісні жири - дхі, риб'ячий жир, натуральний оцет; продукти, які містять велику кількість вітаміну С - журавлина, чорна смородина, агрус, квашена капуста; трави таволга і листя малини при підвищених тромбоцитах.

4. Вітаміни і мінерали, які підтримують імунітет (проконсультуйтеся з лікарем перед прийомом):

вітамін С у вигляді содиум аскорбата - по 500 мг, цинк - 20-30 мг, вітамін D - 4000 од., вітамін А - 5000 од.,

5. Робіть гімнастику, йогу, гуляйте на свіжому повітрі.

Будьте здорові і вірте в силу природи і можливості самовідновлення організму!