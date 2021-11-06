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Можуть ускладнити перебіг вірусу: нутріціолог назвала помилки на шляху до міцного імунітету

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Субота 06 листопада 2021 11:01
Можуть ускладнити перебіг вірусу: нутріціолог назвала помилки на шляху до міцного імунітету Нутриціолог Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Тетяна Турчанікова

Імунітет важливий в будь-який час року, не тільки восени, але не варто його підтримку прирівнювати до прислів'я "бери більше, кидай далі".

Нутриціолог Надя Андрєєва у своєму Instargam розповіла, що часто зустрічає схеми з підтримки імунітету, що складаються з 10, 20 або навіть більше позицій препаратів, в яких не враховуються найважливіші аспекти здоров'я, як харчування, рух і стрес.

На практиці я зазначила 5 найпоширеніших помилок по підтримці імунітету. Зрозуміло, це далеко не всі помилки!

Підвищений хронічний стрес, постійне пересування на машині і гіподинамія, любов до антибіотиків, гіперстерильність теж можуть сильно послабити ваш імунітет і ускладнити перебіг будь-якого вірусу.

Можуть ускладнити перебіг вірусу: нутріціолог назвала помилки на шляху до міцного імунітетуПовноцінне здорове харчування не зможуть замінити вітаміни з аптеки і БАДи (фото: pexels.com)

П'ять помилок на шляху до міцного імунітету

1. Пити різні БАДи, вітаміни з аптеки, але не стежити за нутритивной щільністю свого харчування і вуглеводної навантаженням. БАДи і вітаміни часто дійсно можуть допомогти, але вони ніколи не закриють дірку неповноцінного харчування і незбалансованого способу життя.

2. Пити імуностимулятори без строгих показанийія. "Підвищення імунітету" здається привабливою ідеєю. Але гіпестимуляція імунітету може призвести до погіршення будь-яких аутоімунних захворювань. Занадто сильна імунна відповідь - так само погано, як занадто слабка.

3. Робити ставку на тренди, будь то сік селери чи інтервальне голодування. Це - гонитва за чарівною таблеткою замість того, щоб взяти відповідальність за свої звички і вибір їжі, часу сну, роботи з нервовою системою і настроєм, фізнавантаженням. Без бази всі "прибамбаси" можуть тільки нашкодити.

Можуть ускладнити перебіг вірусу: нутріціолог назвала помилки на шляху до міцного імунітетуЗдоровий сон і гарний настрій важливі для міцного імунітету (фото: pexels.com)

4. Переживати і боятися захворіти, уникати зустрічей з близькими. Дослідження показали: чим менше у нас людських зв'язків вдома, на роботі і в суспільстві, тим вище ймовірність захворіти. Підтримуйте контакти і продовжуйте спілкуватися, навіть якщо це неживе спілкування.

5. Спроби обійтися 5 годинами сну і покласти надії на кофеїн. Недосипання згубно позначається на імунітеті. Більшості дорослих потрібно від 7 до 9 годин здорового нічного сну.

Раніше нутриціолог назвала натуральні засоби, які допомагають при коронавірусі.

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