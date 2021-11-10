Позитивна їжа: 8 продуктів, які допоможуть у боротьбі з депресією
Зв'язок між їжею і депресією до кінця не вивчений, але існує достатньо досліджень, щоб припустити, що зосередження уваги на певних з них може знизити ймовірність розвитку депресії або потенційно допомогти в лікуванні існуючої депресії.
Нутриціолог Ольга Усенко перерахувала в Instagram 8 продуктів, які допоможуть в боротьбі з депресією і поліпшать настрій.
Дослідження показують, що певні продукти та поживні речовини відіграють набагато більшу роль, ніж ми коли-небудь думали, особливо коли мова йде про депресію.
1. ЛОХИНА - всі ягоди це гарна ідея в момент депресії, але лохина топ завдяки високому рівню вітаміну С і поліфенолів.
2. ФЕРМЕНТОВАНІ ПРОДУКТИ - кишкові бактерії відіграють певну роль у розвитку багатьох проблем психічного здоров'я (включаючи депресію), їжа може безпосередньо впливати на те, наскільки здоровими та різноманітними є ці кишкові мікроби. Додавання в раціон продуктів, багатих корисними бактеріями, таких як ферментовані продукти (кімчі, чайний гриб, місо, Тамарі, темпе і квашена капуста, а також кисломолочні продукти, такі як йогурт) корисно для здоров'я.
3. ЛОСОСЬ - при вживанні лосося відбувається двосторонній підхід до боротьби з депресією, тому що він не тільки містить омега-3, які необхідні для здоров'я мозку, але також є джерелом вітаміну D.
Ілюстративне фото (pexels.com)
4. ЗЕЛЕНЬ - листова зелень вважається найкращим продуктом для боротьби з депресією через високий вміст в ній поживних речовин.
5. ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ - є найкращим горіхом для здоров'я серця завдяки потужному поєднанню омега-3, вітаміну Е і антиоксидантів.
6. НЕЖИРНІ БІЛКИ - курка/індичка, тунець.
7. БОБОВІ - всі види бобових допомагають підтримувати мікрофлору за рахунок розчинної клітковини.
8. АВОКАДО - містять корисні жири, які необхідні мозку для безперебійної роботи.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Збагативши свій раціон ягодами, зеленню, авокадо, бобовими, горіхами і різним протеїном, ми отримуємо здоровий раціон, який завжди буде нам допомагати.
Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ольга Усенко розповіла правду про йогурти.