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Позитивна їжа: 8 продуктів, які допоможуть у боротьбі з депресією

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Середа 10 листопада 2021 15:33
Позитивна їжа: 8 продуктів, які допоможуть у боротьбі з депресією Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Зв'язок між їжею і депресією до кінця не вивчений, але існує достатньо досліджень, щоб припустити, що зосередження уваги на певних з них може знизити ймовірність розвитку депресії або потенційно допомогти в лікуванні існуючої депресії.

Нутриціолог Ольга Усенко перерахувала в Instagram 8 продуктів, які допоможуть в боротьбі з депресією і поліпшать настрій.

Дослідження показують, що певні продукти та поживні речовини відіграють набагато більшу роль, ніж ми коли-небудь думали, особливо коли мова йде про депресію.

1. ЛОХИНА - всі ягоди це гарна ідея в момент депресії, але лохина топ завдяки високому рівню вітаміну С і поліфенолів.

2. ФЕРМЕНТОВАНІ ПРОДУКТИ - кишкові бактерії відіграють певну роль у розвитку багатьох проблем психічного здоров'я (включаючи депресію), їжа може безпосередньо впливати на те, наскільки здоровими та різноманітними є ці кишкові мікроби. Додавання в раціон продуктів, багатих корисними бактеріями, таких як ферментовані продукти (кімчі, чайний гриб, місо, Тамарі, темпе і квашена капуста, а також кисломолочні продукти, такі як йогурт) корисно для здоров'я.

3. ЛОСОСЬ - при вживанні лосося відбувається двосторонній підхід до боротьби з депресією, тому що він не тільки містить омега-3, які необхідні для здоров'я мозку, але також є джерелом вітаміну D.

Позитивна їжа: 8 продуктів, які допоможуть у боротьбі з депресією

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. ЗЕЛЕНЬ - листова зелень вважається найкращим продуктом для боротьби з депресією через високий вміст в ній поживних речовин.

5. ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ - є найкращим горіхом для здоров'я серця завдяки потужному поєднанню омега-3, вітаміну Е і антиоксидантів.

6. НЕЖИРНІ БІЛКИ - курка/індичка, тунець.

7. БОБОВІ - всі види бобових допомагають підтримувати мікрофлору за рахунок розчинної клітковини.

8. АВОКАДО - містять корисні жири, які необхідні мозку для безперебійної роботи.

Позитивна їжа: 8 продуктів, які допоможуть у боротьбі з депресією
Ілюстративне фото (pexels.com)

Збагативши свій раціон ягодами, зеленню, авокадо, бобовими, горіхами і різним протеїном, ми отримуємо здоровий раціон, який завжди буде нам допомагати.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ольга Усенко розповіла правду про йогурти.

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