Найкорисніший варіант: дієтолог розкрила всю правду про йогурти і дала поради щодо вживання
Йогурт - корисний продукт дієтичного рацину, але тільки за умови правильного складу. Як же вибрати кращий варіант і що з ним готувати?
На ці питання відповіла в Instagram нутриціолог Ольга Усенко.
Йогурт і як його впровадити в свій раціон? У складі йогурту не повинно бути нічого, крім: молоко і його похідних, закваска. Йогурт може бути різної жирності, і від жирності буде змінюватися набір похідних молока (вершки, різна жирність самого молока).
Зараз є на полицях варіанти йогуртів з наповнювачами, але без цукру, але все ж краще наповнювати йогурт самостійно.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Як використовувати йогурт?
- йогурт можна взяти на перекус як самостійну страву, але це буде не так ситно і голод може вас наздогнати вже через годину
- йогурт можна поєднувати з насінням/горіхами і сухофруктами
- йогурт можна поєднувати з фруктами і насінням/горіхами
- йогурт добре поєднується з бананом і насінням/горіхами
- хто не любить горіхи, можна просто йогурт з сухофруктами / фруктами / ягодами
Йогурт так само можна використовувати як заправку в салат, але тоді це повинен бути жирний йогурт (10% і вище).
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Йогурт можна додавати в сир на сніданок, для того, щоб сир був більш кремовий і з приємною текстури. На йогурті можна робити смузі і різні пп-дессерти.
Скільки в день йогурту буде достатньо?
Якщо це жирний йогурт "грецький", то до 100 г. Якщо це питний йогурт, жирність якого до 3%, тоді до 300 мл можна в день стабільно.
Найкорисніший варіант йогурту буде той, який ви зробите самі.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Тіна Фіалкова навчила не переїдати заборонку восени.