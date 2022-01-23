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Правильний сніданок: чому це важливо і що краще вибрати

Автор: Марина Настевич

Про необхідність ранкового прийому їжі йдеться постійно. У чому ж його користь і чому так важливо починати свій день з ситного, вітамінного і корисного сніданку?

Про це розповіла відома тренер і експерт зі схуднення Марина Боржемська у своєму Instagram, а також дала приклади, чим найкраще снідати.

Ранковий сніданок корисний для схуднення: з його допомогою включаються всі обмінні процеси і активізується метаболізм. Завдяки повноцінному сніданку організм може нормально функціонувати, не накопичуючи жир.

Якісний корисний сніданок пробуджує організм і допомагає йому зарядитися енергією на цілий день. Ви забудете про втому і сонливість.

Ситний пп-сніданок знижує ймовірність вечірніх "зажорів". Саме рівномірний розподіл прийомів їжі протягом дня допомагає зберегти струнку фігуру.


Ілюстративне фото (pexels.com)

Якщо ви будете регулярно снідати, ви зможете убезпечити себе від гастриту і виразок. Пам'ятайте, що тривалі перерви в їжі провокують серйозні хвороби шлунково-кишкового тракту.

І ось кілька варіантів смачних корисних сніданків:

  • Каша з фруктами/сухофруктами/горіхами/медом
  • Лінива вівсянка в банці
  • Сирна запіканка або сирники
  • Фруктовий салат з горіхами і йогуртом
  • Вівсяноблін з різними начинками
  • Яєчня або омлет
  • Натуральний йогурт з фруктами або сухофруктами
  • Сир + фрукти або ягоди (або мед/сухофрукти)
  • Бутерброди з цільнозерновим або житнім хлібом
  • Яйця вкруту + шматочок нежирного сиру
  • Цільнозернові пластівці з молоком

Раніше нутриціолог назвала продукт, який потрібен взимку на кожному столі.

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