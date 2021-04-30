Святкуємо і худнемо: рецепт корисної сирної паски від Наталії Могилевської

"Обіцяний рецепт корисної, пасхальної, сирної паски. Святкуйте і худніть, мої красиві!"- написала Наталя.

Інгредієнти:

Сироп агави (або інший натуральний підсолоджувач) – 130 г,

Сир (жирний) - 1 кг 250 г

Яйця (великі) - 10 шт.,

Жирні вершки-80 г,

Ізюм і цукати – по 4 стіл. ложка,

Манка – 140 Р.

Приготування:

Свіжий сир обов'язково протріть через сито або пробийте блендером. Додайте підсолоджувач, вершки і просіяну манку, перемішайте.



Жовтки яєць збийте і додайте до них сирну масу. Збийте білки в густу піну, і обережно з'єднайте з сирною масою. Акуратно все вимішайте лопаткою, щоб сирна паска придбала повітряні бульбашки. Додайте цукати, родзинки і перемішайте.



Викладіть паску в форму, змащену вершковим маслом. Форма повинна бути заповнена приблизно на ¾ обсягу. Готувати паску з сиру 40-45 хвилин в добре прогрітій духовці при 180 градусах. Для стаканчиків – час випічки менше, але все залежить від їх розміру. Паперові стаканчики легко перевірити натисканням з боків, маса повинна стати набагато щільніше, ніж до випікання. Якщо верх почне золотитися завчасно, накрийте паску фольгою або звичайним білим папером.



Гарячу печену паску не можна виймати з форми до повного охолодження! Вона повинна постояти у формі як мінімум годину-півтори.



Наталя Могилевська запропонувала рецепт сирної паски для тих, що худнуть (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Основа верхньої прикраси - шар з агар-агару, який можна прикрасити горішками і різаними цукатами.



Приготування пасочки краще робити напередодні свята, тому що їй потрібно постояти в холодильнику добу, ну або як мінімум, ніч.