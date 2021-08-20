Приймати на регулярній основі: лікар розповіла, кому точно потрібен додатковий йод

Кому потрібен йод? Відповідь коротка - він потрібен всім, але не всім його можна.
Про те, кому не можна або не бажано, в своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.
Йод (I) - це хімічний елемент, що відноситься до групи галогенів, рівно як і бром (Br), хлор (Cl), фтор (F).
Найбільші запаси I на землі - це океан, а саме водорості.
Раніше вважали, що йод потрібен тільки щитовидній залозі. В даний час з'ясовано, що він потрібен всьому організму.
Йод захоплюється з крові за допомогою натрій-йодного симпортера (NIS). Ці симпортери виявлені також в слинних залозах, слизовій шлунково-кишкового тракту, структури ока, статевих і молочних залозах, нирках і плаценті.⠀
Зверніть увагу, що всі, крім плаценти, є органами, які стикаються з навколишнім середовищем і це неспроста. Йод - це антисептик і очевидно, що в цих органах повинна бути велика концентрація.
Крім того, йод потрібен дитині - і тому в молочній залозі мами багато цих переносників. Він бере участь у метаболізмі естрогенів і сприяє перекладу небезпечного 16он-естрону в безпечний естріол.
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Доктор Абрахам був одним з провідних у світі дослідників йоду, який припустив, що нормою йоду, необхідної і достатньої для всього тіла, є 13 мг / д.
При достатній кількості йоду в організмі в ЩЗ міститься приблизно 50 мг йоду. Для підтримки в ній достатнього рівня потрібно близько 6 мг / д. молочній залозі необхідно 5 мг і приблизно 2 мг на потреби інших тканин.
Рекомендації приймати 150 мкг йоду спрямована тільки на профілактику зоба. Вони не враховують потребу інших тканин. І йодний дефіцит це не тільки про щитовидну залозу.
Стани, пов'язані з дефіцитом йоду:
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Йод потрібен навіть тим, у кого немає щитовидної залози або проведена радіойодтерапія!
Якщо у вас немає протипоказань, то я рекомендую приймати до 1000 мкг йоду у вигляді морського йоду або келпа постійно, без перерви.⠀
Кому не можна:
- при тиреотоксикозі
- при гарячих вузлах
Дискутабельно:
- при АІТ
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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