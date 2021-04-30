Призводять до швидкого набору ваги: топ-6 помилок, що уповільнюють метаболізм

1. Вживати занадто мало калорій

Вживання занадто малої кількості калорій може викликати серйозне зниження метаболізму.

Хоча для схуднення необхідний дефіцит калорій, занадто низьке їх споживання може бути контрпродуктивним.

Коли ви різко знижуєте споживання калорій, тіло відчуває нестачу їжі і знижує швидкість спалювання калорій.





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2. Недолік білка в раціоні

Білок дає ситість протягом дня і допомагає підстьобувати і тримати на рівні термічний ефект їжі — це підвищення метаболізму, після перетравлення їжі.

Термічний ефект білка набагато вище, ніж у вуглеводів або жирів. Дослідження показують, що вживання білка тимчасово збільшує метаболізм приблизно на 20-30% в порівнянні з 5-10% для вуглеводів і 3% або менше для жирів.



3. Малорухливий спосіб життя

Сидячий спосіб життя призводить до значного зниження щоденної витрати калорій.

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4. Недолік якісного сну

Сон в нічні години і правильна робота циркадних ритмів — запорука здоров'я.



П'ятитижневе дослідження показало, що тривале обмеження сну в поєднанні з порушенням циркадного ритму знижує швидкість метаболізму в стані спокою в середньому на 8%.



5. Вживання солодких напоїв

Високе споживання напоїв, що містять фруктозу, може знизити швидкість метаболізму і сприяти накопиченню жиру в області живота і навколо печінки.





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6. Недолік силових тренувань

Тренування з навантаженням - відмінна стратегія, що дозволяє уникнути уповільнення метаболізму. Силові тренування збільшують м'язову масу і допомагають зберегти швидкість метаболізму під час схуднення і під час вікових змін.



Починаючи змінювати свій спосіб життя, ти змінюєш роботу організму. Організм дуже адаптивний, тому він легко йде як в хороші зміни, так і в погані.