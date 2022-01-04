Ці ознаки вкажуть на анемію у дитини: лікар назвала, коли терміново потрібна допомога
Більше половини дітей, яких приводять на консультації до педіатра, мають нестачу заліза в різному ступені. І їх мами теж.
Про це у своєму блозі про здоровий спосіб життя в Instagram розповіла педіатр, нутриціолог і натуропат Оксана Ельхіссі.
І серед усіх анемій найчастіша причина – нестача заліза. Чому ж виникає залізодефіцитна анемія анемія у дітей і мам?
Найчастіші причини нестачі заліза
- Неправильне харчування (непоєднуваність продуктів або недолік в харчуванні залізовмісних продуктів),
- крововтрати (тріщини прямої кишки при запорах, геморой, кровотеча через виразки шлунка),
- знижена кислотність шлунка (порушення розщеплення білків, необхідних для утворення гемоглобіну),
- захворювання кишечника, при яких порушується всмоктуваність заліза (глютенова ентеропатія),
- паразити, СИБР, СИГР,
- ендокринні захворювання,
- хвороби печінки.
У мам найчастіше до цих причин додаються стани, при яких підвищується потреба в залозі:
- вагітність,
- годування груддю.
Здорова дитина (фото: pexels.com)
Залізодефіцитна анемія виникає в тому випадку, якщо недолік заліза такий сильний, що викликає зниження гемоглобіну і феритину. І це дуже небезпечний стан, який веде до різкого зниження імунітету і активності.
Ознаки залізодефіциту
- Блідість,
- суха шкіра,
- тріщини в куточках рота,
- ламке волосся і нігті,
- підвищена стомлюваність і сонливість,
- головні болі і запаморочення,
- обмороки,
- тахікардія (часте серцебиття),
- часті простудні захворювання,
- проблеми зі шлунково-кишковим трактуом (наприклад, порушення утворення жовчі).
Добова потреба в залозі у чоловіків становить 10 мг, у жінок – 15 мг (20-25 мг для вагітних і годуючих), а для дітей – 5-15 мг, в залежності від віку.
З їжі засвоюється не більше 10-15 % заліза, яке міститься в продуктах.
Як лікувати анемію
Фахівець зазначила, що всі люди діляться на два табори в тому випадку, якщо у них виявлена анемія.
Перші відразу починають приймати залізо, часто навіть не зробивши необхідних аналізів і не виявивши причину анемії.
Другі махають рукою і намагаються заповнити недолік заліза продуктами, часто тільки погіршуючи стан.
І те, і інше – неправильно. Щоб попередити або виявити серйозні захворювання, при підозрі на анемію відразу зверніться до лікаря.
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