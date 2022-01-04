Ці ознаки вкажуть на анемію у дитини: лікар назвала, коли терміново потрібна допомога

Більше половини дітей, яких приводять на консультації до педіатра, мають нестачу заліза в різному ступені. І їх мами теж.

Про це у своєму блозі про здоровий спосіб життя в Instagram розповіла педіатр, нутриціолог і натуропат Оксана Ельхіссі.

І серед усіх анемій найчастіша причина – нестача заліза. Чому ж виникає залізодефіцитна анемія анемія у дітей і мам?

Найчастіші причини нестачі заліза

Неправильне харчування (непоєднуваність продуктів або недолік в харчуванні залізовмісних продуктів),

крововтрати (тріщини прямої кишки при запорах, геморой, кровотеча через виразки шлунка),

знижена кислотність шлунка (порушення розщеплення білків, необхідних для утворення гемоглобіну),

захворювання кишечника, при яких порушується всмоктуваність заліза (глютенова ентеропатія),

паразити, СИБР, СИГР,

ендокринні захворювання,

хвороби печінки.

У мам найчастіше до цих причин додаються стани, при яких підвищується потреба в залозі:

вагітність, годування груддю.

Здорова дитина (фото: pexels.com)

Залізодефіцитна анемія виникає в тому випадку, якщо недолік заліза такий сильний, що викликає зниження гемоглобіну і феритину. І це дуже небезпечний стан, який веде до різкого зниження імунітету і активності.

Ознаки залізодефіциту

Блідість,

суха шкіра,

тріщини в куточках рота,

ламке волосся і нігті,

підвищена стомлюваність і сонливість,

головні болі і запаморочення,

обмороки,

тахікардія (часте серцебиття),

часті простудні захворювання,

проблеми зі шлунково-кишковим трактуом (наприклад, порушення утворення жовчі).

Добова потреба в залозі у чоловіків становить 10 мг, у жінок – 15 мг (20-25 мг для вагітних і годуючих), а для дітей – 5-15 мг, в залежності від віку.

З їжі засвоюється не більше 10-15 % заліза, яке міститься в продуктах.

Як лікувати анемію

Фахівець зазначила, що всі люди діляться на два табори в тому випадку, якщо у них виявлена анемія.

Перші відразу починають приймати залізо, часто навіть не зробивши необхідних аналізів і не виявивши причину анемії.

Другі махають рукою і намагаються заповнити недолік заліза продуктами, часто тільки погіршуючи стан.

І те, і інше – неправильно. Щоб попередити або виявити серйозні захворювання, при підозрі на анемію відразу зверніться до лікаря.