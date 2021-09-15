Продукти на кожен день: нутриціолог розповіла, як підтримати печінку і жовчний

Дві ключові ролі печінки: детоксикаційна - виступати охоронцем організму, оберігати від негативної дії токсинів і сторонніх речовин з кровотоку, розщеплюючи і виділяючи їх і метаболічна: саме печінка відповідає за те, що засвоїтися з продуктів, які ми їмо.

Печінка - найбільший внутрішній орган в організмі, на який покладена сотня функцій.

Печінка працює цілодобово, кожну секунду кожного дня, саме тому вона заслуговує підтримки і турботи не тільки під час сезонних детоксів, але і кожен день, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Надя Андрєєва.

Сучасний раціон, надлишок токсинів в навколишньому середовищі і хронічний стрес надають регулярне навантаження на печінку, тому буде здорово підтримати печінку на щоденній основі, додавши продукти, які допомагають щоденному детоксу і оновленню клітин печінки.

Продукти для чищення печінки (фото: pexels.com)⠀

Список: продукти, які підтримають печінку і жовчний

Зелень і листові овочі: гіркота в зелені активізує смакові рецептори, одночасно стимулюючи вироблення травних ферментів і виділення жовчі, що в свою чергу сприяє здоровому травленню.

Чим краще перетравлюється ваша їжа, тим більше поживних речовин ваш організм зможе ввібрати з з'їденої їжі. Якщо ваш організм не може засвоїти ніяких поживних речовин, то що б ви не їли, це не принесе вам ніякої користі.

З'їсти і порозумнішати: лікар назвала продукти, які допоможуть мізкам краще працювати

Як використовувати: щедро посипати супи, салати, другі страви. Робити песто не тільки з базиліка, але з будь-яких улюблених рослин. У сезон є майже без обмежень, якщо немає індивідуальної реакції організму.

Буряк: суперфуд для печінки номер один.

Вона містить речовину бетаїн, яка якраз забарвлює буряк в такий інтенсивний колір. Бетаїн має протизапальні та гепатопротекторні властивості, підтримує детоксикацію печінки у фазі II і впливає на вироблення власного глутатіону, який називають королем антиоксидантів.

Як використовувати: додайте чверть печеної або відвареного буряка до вашого раціону, протягом 2-3 тижнів.

Вода з лимоном (фото: pexels.com)⠀

Головних всього шість: нутриціолог назвала звички, які наближають старіння

Також варто додати в свій раціон такі продукти і спеції:

Корінь кульбаби

Куркуму

Лимон

Часник

Моркву

Ягоди, сезонні або заморожені

Печінка і жовчний не можна розглядати окремо від стану всього організму, потрібно стати аналізи, щоб знизити картину в цілому.