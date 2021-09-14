ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Не нашкодити імунітету малого: нутриціолог розповіла, що робити з лихоманкою у дітей

Новость на русском →
Вівторок 14 вересня 2021 18:01
Не нашкодити імунітету малого: нутриціолог розповіла, що робити з лихоманкою у дітей Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Багато матусь, особливо молодих і недосвідчених, панічно бояться підвищення температури у дітей.

Намагаються скоріше збити її, для них головне - побачити на градуснику заповітні цифри 36,6 і заспокоїтися. А те, що при цьому страждає імунітет дитини, мами і не здогадуються.

Лихоманка - найцінніша захисна реакція організму, контрапункт всього імунітету, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.

Не нашкодити імунітету малого: нутриціолог розповіла, що робити з лихоманкою у дітейТемпература у дітей - захисна реакція (фото: pexels.com)

Сьогодні, на основі статті педіатра-гомеопата, Юлії Лаврищевої, я розвію 3 міфи про лихоманку:

  • Міф №1 - лихоманка приносить шкоду організму.

Факт №1. Лихоманка - це філогенетично давня відповідь на появу інфекції. Температурна реакція носить захисний характер. Багато якы бактерії і віруси гинуть при підвищеній температурі, вироблення гамма-інтерферону посилюється при температурі вище 38,0°С, а це найважливіший медіатор повноцінної імунної відповіді, стимулюючий утворення антитіл.

Головних всього шість: нутриціолог назвала звички, які наближають старіння

  • Міф №2 - будь-яка лихоманка неодмінно повинна бути пролікована жарознижувальними препаратами та антибіотиками.

Факт №2. Існують чіткі критерії, коли потрібно збивати температуру дитині. У всіх інших випадках температура тіла знизиться самостійно без втручання. Є стійке переконання, що через 3 доби високої лихоманки потрібно приймати антибіотики. Хто визначив ці 3 дні?

При багатьох вірусних інфекціях лихоманка може тривати довше 3 діб, а застосування антибіотиків при вірусних інфекціях нераціонально. Якщо спостерігається незвичайна млявість, сплутаність свідомості та інші насторожуючі симптоми, які тривають день-два, потрібно зателефонувати лікарю. Якщо ж дитина активна, не змінивла своєї поведінки, то причин побоюватися, що він серйозно хворий, немає.

Прокидаєшся вранці розбитим: лікар розповіла, що робити з хронічною втомою

Не нашкодити імунітету малого: нутриціолог розповіла, що робити з лихоманкою у дітей

Температура не може рости до нескінченності (фото: pexels.com)

Міф № 3 Температура тіла буде рости все вище і вище, якщо не втрутитися.

Факт №3. Ні, в більшості випадків, підйом температури тіла припиняється досягнувши цифр 40,6-41,1 С або нижче, тому що в організмі є термостат (гіпоталамус мозку), що стежить за цим процесом.

Раніше нутриціолог дала простий рецепт, як очистити кишечник в домашніх умовах.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Не пенсіонери: стало відомо, хто найбідніший серед українців
Не пенсіонери: стало відомо, хто найбідніший серед українців