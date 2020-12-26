Простий експеримент: нутриціолог розповіла, чи потрібно повністю відмовлятися від солодощів

Надя Андрєєва - не тільки фахівець з харчування із 10-річним стажем, вона сама вже двічі мама. Так що поради, які вона дає клієнткам, вона вже встигла "випробувати" на собі особисто. Наприклад, нутриціолог розповіла, яке харчування допоможе мамі в період відновлення після пологів.

Також Надія вирішила розставити точки над i у вічному питанні - що робити з цукром, відмовитися від нього повністю або грамотно обмежити?

"Одного разу я провела опитування в сторіз і отримала багато зворотного зв'язку від дівчат: "Я взагалі не їм цукор і не худну", "Я замінила цукор сухофруктами",

"Іноді їм мед", "Я їм тільки фініки після їжі", "Іноді їм мед, взагалі не їм цукор і не худну", "Я замінила цукор сухофруктами", "Я виключила цукор повністю і п'ю чай з медом", - розповіла Надія.

Вона зізналася, що багато людей не усвідомлюють кількість споживаних швидких вуглеводів. Надя запропонувала подивитися на список так званих "здорових" продуктів:

Йогурт з мюслі або фруктовий - із супермаркету

Каву або чай з медом

Батончик з горіхами і сухофруктами

Лате з соєвим молоком (і сиропом)

Сушений інжир, фініки та інші сухофрукти

Гранола і сухі сніданки

Печиво на фруктозі

Кус-кус, булгур, різні пластівці та каші швидкого приготування

"Нешкідливі" продукти з цукром (фото: pixabay.com)

На перший погляд, ці продукти виглядають нешкідливими, але фактично в них приховано величезна кількість цукру.

Якщо дивитися з точки зору схуднення, середня кількість вуглеводів в день має становити 70-120 грам, якщо ви активно займаєтеся - близько 150-180 грам, якщо ж вживаєте більше 250 грамів вуглеводів в день - це пряма дорога до діабету.

Щоб розвіяти міфи про харчуванні, проконтролювати рівень білків, жирів і вуглеводів у вашому раціоні, встановіть програму з їх автоматичним підрахунком, наприклад fatsecret або будь-яке інше зручне для вас.

Запишіть все, що ви їсте протягом дня, а в кінці дня проаналізуйте. Давайте проведемо експеримент:

1. Встановіть будь-який додаток для обліку білків, жирів і вуглеводів у вашому раціоні.

2. Поспостерігайте протягом тижня, чи достатньо ви їсте білка в день (з розрахунку 1,2 грама на кілограм)? Немає надлишку вуглеводів?", - порадила експертка.



Вона підкреслила, що дуже важливо зрозуміти, з чим ми працюємо і прибрати ілюзії. Часто люди боряться не з собою і своєю силою волі, а з величезною системою, якій вигідно, щоб ви прив'язувалися до певних продуктів, більше їх купували і їли. Важливо побачити картину в цілому, перш ніж складати план дій.

"Дуже важливо усвідомлювати, що тяга до солодкого - не ваша вина. Це не слабка сила волі, а звички, закладені в нас величезною харчовою індустрією, якої немає справи до здоров'я людей.

Але це не означає, що потрібно опустити руки і змиритися з надлишком вуглеводів в харчуванні. Навпаки, знаючи, що проблема не тільки в силі волі, а в прихованих джерелах цукру і пропаганді швидких угеводов - гранола на сніданок, печиво з фруктозою, стати більш усвідомленим і бачити, де саме цукор непомітно проникає з наш раціон", - написала спеціалістка.

Нагадаємо, що спціалістка порадила їсти більше зелені, овочей та фруктів. Важливо також знати, що помилки в приготуванні овочей крадуть їх цінність.