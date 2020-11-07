Не треба їх варити: нутриціолог розповіла, які помилки в приготуванні овочів крадуть їх цінність

Фахівець з харчування назвала головні помилки при готуванні

Нутриціолог Надя Андрєєва впевнена, навіть у холодний сезон можна залишатися активною і енергійною людиною, особливо - якщо правильно харчуватися. Щоб зберігати здатність концентруватися, коли настає "ледачий" період року і не хочеться думати і навіть вилазити з-під ковдри, потрібно вибирати правильні продукти. І немає, це не солодощі. Нутриціолог перерахувала, чим харчуватися в листопаді.

Але, як виявилося, при неправильному приготуванні овочів, які, до речі, теж входять в цей список, багато їх вітамінів і корисних мікроелементів випаровуються. Тому важливо не допускати помилок при готуванні овочів, підсумувала нутриціолог.

"Як ви можете зіпсувати свої улюблені овочі? Помилки у приготуванні овочів, які крадуть їх цінність.

Припустимо, ви купили брокколі, моркву, може бути навіть кейл і цвітну капусту, і вважаєте, якщо ви з'їсте їх, ви отримаєте всі поживні речовини з них.

У більшості випадків це так. Але є деякі помилки в приготуванні, які можуть значно зменшити користь від наших улюблених овочів. Давайте розберемо їх, щоб переконатися, що ви їх не робите.

Важливо правильно готувати овочі (фото: instagram.com/happynadyaz)

Помилка 1: Зварити овочі. Якщо овочі варити, то багато водорозчинних вітамінів залишаться у воді, особливо вітамін В, фолат і рибофлавін. Тому намагайтеся готувати овочі на пару і недовго і уникайте варіння (крім супів), особливо, якщо ви збираєтеся вилити воду.

Помилка 2: Пересмажені овочі "з димком". Якщо ви готуєте овочі на грилі або мангалі і доводите до того, що на овочах з'являються чорні смужки або згорілі кінчики, то, можливо, до вашого організму потрапить бензопірен - це канцероген, який формується при задимленні.

Якщо при цьому ви змащуєте овочі маслом, то ситуація ще більше погіршується, тому що в овочах руйнуються багато антиоксидантів.

При готуванні овочів постарайтеся уникати прямого контакту з вогнем. Оптимальні температури при готуванні овочів повинні бути не дуже високими і маслом краще збризнути вже готові овочі.

Помилка 3: ви викидаєте важливі частини. Наприклад, стебла брокколі або стебла цвітної капусти, або листя брокколі. Вони містять не менш корисні речовини, яких немає в суцвіттях. Наступного разу спробуйте використовувати стебла, корінці і листя в супи і пюре або тушкованих овочах.

Помилка 4: ви забуваєте овочі правильно помити і вимочити. Багато овочів, особливо шпінат, червоний перець, огірки, помідори, дуже багаті пестицидами. Для того, щоб хоч якось нейтралізувати їх ефект, важливо вимочити овочі мінімум 10-15 хвилин у воді з невеликою кількістю оцту або солі.

Помилка 5. Ви не комбінуєте овочі з жирами. Червоні, помаранчеві, жовті і зелені овочі повинні бути суміщені з жирами, щоб оптимізувати кількість всмоктується елементів.

Помилка 6. Їсте лише сирі овочі. Деякі живильні речовини, як, наприклад, лікопін в помідорах, засвоюється краще, коли вони приготовані.

Вибирайте різноманітність: сирі, тушковані, приготовані на пару, не цикліться на сирих.

Нагадаємо, що нутриціолог розповіла, як навчити дитину їсти овочі.