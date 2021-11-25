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Простий напій: нутриціолог розповіла, як поліпшити жовчовідтік взимку

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Четвер 25 листопада 2021 11:07
Простий напій: нутриціолог розповіла, як поліпшити жовчовідтік взимку Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

У міжсезоння, наприклад, в період між осінню та зимою, особливо важливо підтримувати жовчовидільну систему. Кава зі смаженого кореня кульбаби є м'яким і ефективним засобом, поліпшує жовчевідтік.

Це є воістину цілющий напій, впевнена нутриціолог Вероніка Хуснутдінова. У своєму Instagram вона поділилася простим рецептом такої кави і запевнила, що каву з кореня кульбаби можна пити навіть дітям.

Простий напій: нутриціолог розповіла, як поліпшити жовчовідтік взимкуКульбаба (фото: pexels.com)

Чим корисний корінь кульбаби

  • У коренях кульбаби міститься інулін (пребіотик, їжа для корисних бактерій). До слова, інулін ще міститься в артишоках, цикорії і в топінамбурі.
  • Під впливом гірких речовин, що входять до складу кореня кульбаби, поліпшується секреція шлункового соку і відділення жовчі.
  • Корінь кульбаби використовується при лікуванні таких захворювань: холецистит, гепатит, цистит, спастичний коліт, знижена кислотність шлункового соку, запор, втрата апетиту, мастопатія, подагра, артрит, екзема / дерматит / псоріаз, фурункульоз, цукровий діабет, атеросклероз, анемія, порушення сну, остеопороз, жовтяниця, жовчнокам'яна хвороба, пухлини в грудях, гіпертонія.
  • Кава з кульбаби діє, як жовчогінний, сечогінний, протизапальний, противірусний, жарознижуючий засіб.
  • Кава з коренів кульбаби також надає наступний вплив: відновлює нервову систему, зміцнює імунітет, очищає кров, допомагає знизити вагу, допомагає при отруєнні, прибирає набряклості, дієва при серцевій і нирковій недостатності, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, допомагає налагодити флору в кишечнику.
  • Кава з коренів кульбаби виводить з організму шкідливі і токсичні речовини, солі і поганий холестерин.
  • Під час періоду грудного вигодовування корінь кульбаби допомагає збільшити кількість молока.

Простий напій: нутриціолог розповіла, як поліпшити жовчовідтік взимку

Така кава не зашкодить (фото: pexels.com)

Кава з кореня кульбаби з кедрової борошном: рецепт⠀

  • 1 ч. л. кави з кульбаби
  • 1 склянка води
  • 1 ст. л. кедрового борошна
  • 1 ч. л. кленового сиропу за бажанням

Каву з водою кип'ятити 5 хвилин на повільному вогні. Зняти з вогню, додати кедрову муку. За бажанням - чайну ложку кленового сиропу. А можна пити просто каву без нічого.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше нутриціолог попередила про небезпеку хурми.

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