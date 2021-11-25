Простий напій: нутриціолог розповіла, як поліпшити жовчовідтік взимку
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
У міжсезоння, наприклад, в період між осінню та зимою, особливо важливо підтримувати жовчовидільну систему. Кава зі смаженого кореня кульбаби є м'яким і ефективним засобом, поліпшує жовчевідтік.
Це є воістину цілющий напій, впевнена нутриціолог Вероніка Хуснутдінова. У своєму Instagram вона поділилася простим рецептом такої кави і запевнила, що каву з кореня кульбаби можна пити навіть дітям.
Кульбаба (фото: pexels.com)
Чим корисний корінь кульбаби
- У коренях кульбаби міститься інулін (пребіотик, їжа для корисних бактерій). До слова, інулін ще міститься в артишоках, цикорії і в топінамбурі.
- Під впливом гірких речовин, що входять до складу кореня кульбаби, поліпшується секреція шлункового соку і відділення жовчі.
- Корінь кульбаби використовується при лікуванні таких захворювань: холецистит, гепатит, цистит, спастичний коліт, знижена кислотність шлункового соку, запор, втрата апетиту, мастопатія, подагра, артрит, екзема / дерматит / псоріаз, фурункульоз, цукровий діабет, атеросклероз, анемія, порушення сну, остеопороз, жовтяниця, жовчнокам'яна хвороба, пухлини в грудях, гіпертонія.
- Кава з кульбаби діє, як жовчогінний, сечогінний, протизапальний, противірусний, жарознижуючий засіб.
- Кава з коренів кульбаби також надає наступний вплив: відновлює нервову систему, зміцнює імунітет, очищає кров, допомагає знизити вагу, допомагає при отруєнні, прибирає набряклості, дієва при серцевій і нирковій недостатності, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, допомагає налагодити флору в кишечнику.
- Кава з коренів кульбаби виводить з організму шкідливі і токсичні речовини, солі і поганий холестерин.
- Під час періоду грудного вигодовування корінь кульбаби допомагає збільшити кількість молока.
Така кава не зашкодить (фото: pexels.com)
Кава з кореня кульбаби з кедрової борошном: рецепт⠀
- 1 ч. л. кави з кульбаби
- 1 склянка води
- 1 ст. л. кедрового борошна
- 1 ч. л. кленового сиропу за бажанням
Каву з водою кип'ятити 5 хвилин на повільному вогні. Зняти з вогню, додати кедрову муку. За бажанням - чайну ложку кленового сиропу. А можна пити просто каву без нічого.
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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