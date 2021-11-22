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Щоб не потрапити до хірурга: нутриціолог попередила про небезпеку хурми

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Понеділок 22 листопада 2021 18:01
Щоб не потрапити до хірурга: нутриціолог попередила про небезпеку хурми Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

Всім знайома з дитинства хурма несе в собі масу користі, але також, в окремих випадках, може довести до... кабінету хірурга.

Про це попередила у своєму Instagram нутриціолог Вероніка Хуснудтинова.

Регулярне включення хурми в раціон може задовольнити потреби в багатьох важливих поживних речовинах:

  • бета-каротин (рівно половина добової норми в одному фрукті),
  • вітамін С (1\5 добової норми в одному фрукті),
  • марганець,
  • йод.

Що ще може дати нам вживання хурми:

  1. Захист від вільних радикалів,
  2. Добрий зір,
  3. Зниження рівня хронічного запалення,
  4. Профілактика гіпертензії,
  5. Захист від газоутворення.

Але обов'язково потрібно знати, що корисна хурма може бути небезпечна для маленьких дітей і людей з проблемами шлунково-кишкового тракту.

Щоб не потрапити до хірурга: нутриціолог попередила про небезпеку хурмиХурма може бути небезпечною (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

Користь чи шкода: в чому небезпека хурми

  • У медицині є таке поняття, як фітобезоар - чужорідне тіло, що утворюється в шлунку через рослинну їжу, яка не перетравлюється, а навпаки накопичуються і формує чужорідне тіло.
  • Хурма легко може стати провокатором утворення фітобезоара.

Всі ми бачили волокна, якими пронизана м'якоть цих фруктів. Саме вони не перетравлюються нашим організмом, мають властивість затримуватися в шлунку, накопичуватися і утворювати клубок - фітобезоар.

  • Як будь-яке чужорідне тіло, безоар невеликих розмірів може вийти самостійно. Лікування щільних і ускладнених безоарів - тільки хірургічне.

У сезон хурми в хірургічне відділення велика кількість вступ дітей молодшого шкільного віку з безоаром.

Тому не рекомендується хурму дітям до 4 років. І старше, якщо є проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Обов'язково - починайте знайомити з цим фруктом поступово.

Всім іншим з сильним травленням: 1-2 стиглих не в'яжучих плода в день будуть на благо.

Раніше нутриціолог назвала найдоступніший натуральний джерело кальцію.

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