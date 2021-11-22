Щоб не потрапити до хірурга: нутриціолог попередила про небезпеку хурми
Всім знайома з дитинства хурма несе в собі масу користі, але також, в окремих випадках, може довести до... кабінету хірурга.
Про це попередила у своєму Instagram нутриціолог Вероніка Хуснудтинова.
Регулярне включення хурми в раціон може задовольнити потреби в багатьох важливих поживних речовинах:
- бета-каротин (рівно половина добової норми в одному фрукті),
- вітамін С (1\5 добової норми в одному фрукті),
- марганець,
- йод.
Що ще може дати нам вживання хурми:
- Захист від вільних радикалів,
- Добрий зір,
- Зниження рівня хронічного запалення,
- Профілактика гіпертензії,
- Захист від газоутворення.
Але обов'язково потрібно знати, що корисна хурма може бути небезпечна для маленьких дітей і людей з проблемами шлунково-кишкового тракту.
Хурма може бути небезпечною (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Користь чи шкода: в чому небезпека хурми
- У медицині є таке поняття, як фітобезоар - чужорідне тіло, що утворюється в шлунку через рослинну їжу, яка не перетравлюється, а навпаки накопичуються і формує чужорідне тіло.
- Хурма легко може стати провокатором утворення фітобезоара.
Всі ми бачили волокна, якими пронизана м'якоть цих фруктів. Саме вони не перетравлюються нашим організмом, мають властивість затримуватися в шлунку, накопичуватися і утворювати клубок - фітобезоар.
- Як будь-яке чужорідне тіло, безоар невеликих розмірів може вийти самостійно. Лікування щільних і ускладнених безоарів - тільки хірургічне.
У сезон хурми в хірургічне відділення велика кількість вступ дітей молодшого шкільного віку з безоаром.
Тому не рекомендується хурму дітям до 4 років. І старше, якщо є проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Обов'язково - починайте знайомити з цим фруктом поступово.
Всім іншим з сильним травленням: 1-2 стиглих не в'яжучих плода в день будуть на благо.
Раніше нутриціолог назвала найдоступніший натуральний джерело кальцію.