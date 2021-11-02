Простий список: нутриціолог розповіла, як зберігає красу і молодість в 45 плюс

Краса в 45 плюс - це, в першу чергу, правильне здорове харчування, хороший сон, фізичне навантаження, а також регулярне обстеження у ендокринолога. Тоді навіть легкі відхилення від здорового режиму, такі, як, скажемо, стакан коли, не будуть шкодити ні фігурі, ні здоров'ю.

У цьому впевнена нутриціолог Анна Макарова. Вона перерахувала в своєму Instagram власні правила, які дозволяють їй залишатися молодою і здоровою.

Я розповім вам свої правила, які допоможуть домогтися здорової харчової поведінки, що безпосередньо впливає на зовнішній вигляд і здоров'я - як фізичне, так і психічне.

Берегти красу шкіри з молоду (фото: pexels.com)

Правила краси і молодості в 45 плюс

Я не влаштовую розвантажувальні дні. У них немає ніякого сенсу. Кожен день харчуюся збалансовано і помірно.

Я не чищу голодовками свій організм. В цьому теж немає сенсу. По-перше, я не розумію, від чого такого я повинна чиститися і що таке харчові шлаки в принципі, а по-друге, мій організм сам справляється з будь-якими завданнями.

Я завжди їм білки разом з вуглеводами.

Регулярно їм молочні продукти: сир, йогурт, сир, п'ю кефір і ряжанку.

Їм червоне м'ясо і не боюся гниття (яким так лякають), бо ж це - нормальний метаболічний процес.

і не боюся гниття (яким так лякають), бо ж це - нормальний метаболічний процес. Коли мені хочеться, я спокійно можу додати в салат майонез, випити колу, з'їсти варену ковбасу або цукерки. І це ніяк не вплине на мою вагу, фігуру і здоров'я. Тому що більшою мірою таких продуктів в моєму раціоні немає.

Я їм 3-4 рази на день. Завжди снідаю.

Завжди снідаю. Я не п'ю 2,5 і навіть 2 літри води. Я п'ю менше і тільки за своїм бажанням.

Мій ранок починається з кави.

Не палю, можу випити пару келихів вина раз в тиждень.

Тренуюся 3 рази в тиждень і завжди після тренування роблю день відпочинку, щоб м'язи встигли відновитися.

і завжди після тренування роблю день відпочинку, щоб м'язи встигли відновитися. Раз в тиждень роблю загальний масаж.

Ось така я неідеальна, але при цьому стабільна - і це головне.