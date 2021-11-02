ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Простий список: нутриціолог розповіла, як зберігає красу і молодість в 45 плюс

Новость на русском →
Вівторок 02 листопада 2021 10:01
Простий список: нутриціолог розповіла, як зберігає красу і молодість в 45 плюс Краса - це теж робота (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Краса в 45 плюс - це, в першу чергу, правильне здорове харчування, хороший сон, фізичне навантаження, а також регулярне обстеження у ендокринолога. Тоді навіть легкі відхилення від здорового режиму, такі, як, скажемо, стакан коли, не будуть шкодити ні фігурі, ні здоров'ю.

У цьому впевнена нутриціолог Анна Макарова. Вона перерахувала в своєму Instagram власні правила, які дозволяють їй залишатися молодою і здоровою.

Я розповім вам свої правила, які допоможуть домогтися здорової харчової поведінки, що безпосередньо впливає на зовнішній вигляд і здоров'я - як фізичне, так і психічне.

Простий список: нутриціолог розповіла, як зберігає красу і молодість в 45 плюсБерегти красу шкіри з молоду (фото: pexels.com)

Правила краси і молодості в 45 плюс

  • Я не влаштовую розвантажувальні дні. У них немає ніякого сенсу. Кожен день харчуюся збалансовано і помірно.
  • Я не чищу голодовками свій організм. В цьому теж немає сенсу. По-перше, я не розумію, від чого такого я повинна чиститися і що таке харчові шлаки в принципі, а по-друге, мій організм сам справляється з будь-якими завданнями.
  • Я завжди їм білки разом з вуглеводами.
  • Регулярно їм молочні продукти: сир, йогурт, сир, п'ю кефір і ряжанку.
  • Їм червоне м'ясо і не боюся гниття (яким так лякають), бо ж це - нормальний метаболічний процес.
  • Коли мені хочеться, я спокійно можу додати в салат майонез, випити колу, з'їсти варену ковбасу або цукерки. І це ніяк не вплине на мою вагу, фігуру і здоров'я. Тому що більшою мірою таких продуктів в моєму раціоні немає.
  • Я їм 3-4 рази на день. Завжди снідаю.
  • Я не п'ю 2,5 і навіть 2 літри води. Я п'ю менше і тільки за своїм бажанням.
  • Мій ранок починається з кави.
  • Не палю, можу випити пару келихів вина раз в тиждень.
  • Тренуюся 3 рази в тиждень і завжди після тренування роблю день відпочинку, щоб м'язи встигли відновитися.
  • Раз в тиждень роблю загальний масаж.

Ось така я неідеальна, але при цьому стабільна - і це головне.

Раніше нутриціолог розповіла, який несподіваний продукт здатний врятувати від набряків і целюліту.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Вакцинувався першою дозою - і захворів на COVID: коли щеплюватися вдруге і чи потрібно робити це взагалі
Вакцинувався першою дозою - і захворів на COVID: коли щеплюватися вдруге і чи потрібно робити це взагалі