Проти набряків: нутриціолог назвала 9 простих і доступних продуктів

Фахівець з харчування назвала продукти від набряків

Нутриціолог Надя Андрєєва вже розповіла, які продукти-суперфуды для імунітету варто їсти в сезон холодів, щоб не хворіти. А ось що робити з набряками, на які багато хто скаржиться в будь-який час року? Фахівець з харчування запевняє, що якщо включити в свій раціон ці 9 простих і доступних усім продуктів, то, у більності випадків, з цією проблемою можна буде розпрощатися.

"Багато хто скаржиться на набряки не тільки в розпал літнього сезону, а й протягом року. Я хочу поділитися з вами продуктами, які легко купити в будь-якому магазині і які стануть вашими надійними помічниками, які полегшують набряки. Важливо розуміти, що якщо набряки турбують вас регулярно, важливо знайти першопричину і працювати з нею.

Правильне харчування допоможе від набряків (фото: instagram.com/happynadyaz)

Вода. Можливо це здається нелогічним. Можливо ви чули, що чим більше ми п'ємо води, тим більше води буде затримуватися, але насправді це неправда.

Звичайно чим більше ви п'єте, тим краще організм буде підтримувати водно-сольовий і електролітний баланс. Тому пийте достатньо чистої води.

Якщо ви активно займаєтеся спортом, бігаєте на спеці, то бажано приготувати електролітичні напої.

Огірки. Огірки містять кремній, який надає діуретичний ефект і підвищує розчинність кристалів щавлевої кислоти. В них міститься кукурбитацин, він має протизапальну дію, тим самим зменшуючи набряк.

Скибочки огірка можна використовувати місцево, щоб заспокоїти набряклість на обличчі.⠀

Петрушка. Будь-яка зелень буде допомагати в роботі з набряками, але петрушка незаперечний лідер.⠀

Можна додати щедре кількість петрушки в будь-який прийом їжі протягом дня, це підтримає нирки. Петрушка природний і м'який діуретик.⠀

Журавлина. Індіанці використовували сечогінну дію журавлини для лікування багатьох захворювань, у тому числі цинги, яка, на їх думку, була викликана занадто великою кількістю солі.

Журавлинний сік використовують жінки у всьому світі для профілактики і лікування циститу та інших захворювань сечового міхура. Журавлина особливо корисна, так як має сечогінну дію, водночас зберігаючи калій в організмі.⠀

Корінь кульбаби. Володіє яскраво вираженими терапевтичними властивостями.⠀

В моїх програмах я часто рекомендую кульбабу як м'який засіб для підтримки печінки, а також кульбаба має діуретичну властивість.

Додайте чай з кореня кульбаби, бажано в 1 половині дня, через 30 хвилин після їжі. Якщо ви ніколи раніше не пили такий чай, починайте з невеликої кількості.

Селера, картопля, картопля, буряк і імбир теж допоможуть від набряків. А ще важливо рухатися: прогулянка, йога, плавання, щоб лімфосістема добре працювала, потрібно постійний рух протягом дня", - написала Надя.

Нагадаємо, що дієтолог перерахувала суперфуды, які допоможуть мозку працювати краще.