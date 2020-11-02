Суперфуди для імунітету: нутриціолог перерахувала продукти, які корисно їсти в сезон холодів

Нутриціолог розповіла, чим харчуватися восени і взимку

Нутриціолог Надя Андрєєва - сама мама двох дітей, тож знає, як важливо підтримувати свій імунітет в період холодів, щоб вся родина почувала себе добре. Нещодавно вона розповіла, як приготувати цілющий напій при слабкості та застуді.



Цього разу фахівець з харчування поділилася суперфудами для імунітету. Прості і корисні продукти можна легко знайти в Україні - вони забезпечать запас вітамінів для всієї сім'ї в сезон застуд.

Суперфуди для всіх (фото: instagram.com/happynadyaz/)

"Осінній сезон для організму і дітей і батьків - це зазвичай стресовий період, який може знизити імунітет. Багато хто знає, що імунітет тісно пов'язаний з нашим травленням, а особливо з мікрофлорою. Великий вплив на підтримання імунітету надають вітаміни і мінерали, які мають антиоксидантну активність і протизапальну дію: вітамін С, селен, цинк, вітамін D, омега 3, селен, йод, марганець. Сьогодні я поділюся з вами найважливішими суперфудами для підтримки імунітету.

Ці продукти ви зможете купити в будь-якому магазині чи на ринку і збагатити ними осінній раціон вашої сім'ї.

Болгарський перець. Містить рекордну кількість вітаміну С, та інших вітамінів.

В денний рекомендованої порції міститься: вітаміну С 279%, бета каротину 220%. Перець містить кверцетин, який запобігає розвитку багатьох хронічних захворювання і інші антиоксиданти з сильною протизапальною дією.

Лимон. Напевно, самий знамените джерело вітаміну С.

D-лімонен, який міститься в шкірці лимона сприяє значному зниженню запалення і пошкоджень товстої кишки. Він активізує ферменти, необхідні для протікання детоксикації в печінці.

Риба північних морів або печінка тріски. Ці продукти багаті омега-3, ДГК і вітаміном D.

Морепродукти також містять багато мікроелементів, включаючи йод, цинк і селен. Додайте рибу північних морів в свій раціон 2-4 рази в тиждень. Віддавайте перевагу більш дрібній рибі, оскільки вона схильна збирати менш токсичні метали.

Кістковий бульйон. Повільно приготований кістковий бульйон містить всі амінокислоти і вітаміни групи B в тій формі, в якій організм може легко їх засвоювати і використовувати, а також важливі мінерали.

Він сприяє здоровому травленню і підтримує кишечник. Гліцин відіграє важливу роль у процесах детоксикації печінки. Він також сприяє здоров'ю суглобів, кісток і шкіри", - розповіла Надя, додавши, що квашена капуста, імбир, куркума і гарбузове насіння теж повинні з'явитися на столі у тих, хто стежить за своїм здоров'ям.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог розповіла, яких матеріалів для сковорідки краще уникати.