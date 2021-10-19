Закупорка стравоходу: нутриціолог розповіла, чим загрожують популярні продукти з Instagram

Завдяки соцмережам, зокрема, Instagram, де кожен "зожник" поспішає виставити фото з авокадо, здається, що інших продуктів-антиоксидантів просто не існує і терміново потрібно бігти за чаєм матча.

Ягоди годжі і асаї, насіння льону і чіа, кокосове масло, кіноа і амарант, альтернативна пшеничному борошну, рослинне молоко…

Але на ділі без всіх цих розкручених продуктів можна легко прожити! І при цьому харчуватися збалансовано, отримуючи всі необхідні нутрієнти.

Більш того: при неправильному застосуванні, деякі з таких продуктів можуть завдати шкоди організму. Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.