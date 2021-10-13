Продукти для поліпшення гормонального фону: нутриціолог розповіла, як підтримати наднирники

Для нормалізації гормонального фону дуже важливо забезпечити організм необхідними поживними речовинами. Так, є цілий ряд продуктів, які покращують обмінні процеси в надниркових залозах, підвищують активність переробки холестерину, що є сировиною для вироблення кортизолу.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Наталія Нутрі.

Насіння гарбуза містить цинк і магній (фото: pexels.com)

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Насіння гарбуза, містить цинк і магній, що нормалізують обмін речовин в надниркових залозах.

Омега-6 прискорює трансформацію холестерину в кортизол, а вітаміни групи В і токоферол підвищують кровообіг в органах і стабілізують клітинні мембрани.

Магній заспокоює нервову систему.

Печінка, містить вітаміни групи В (В5, В6, В12), поліненасичені жирні кислоти (омега-3 і омега-6).

містить вітаміни групи В (В5, В6, В12), поліненасичені жирні кислоти (омега-3 і омега-6). Нежирні сорти м'яса. М'ясна продукція, особливо молодих тварин, збалансована вітамінно-мінеральним складом.

М'ясна продукція, особливо молодих тварин, збалансована вітамінно-мінеральним складом. Морепродукт. Вкрай корисна - сардина. Це універсальне джерело омега-3 для організму. Відмітна особливість цього різновиду - відсутність накопичення в організмі риби ртуті і важких металів.

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Солі. Часто підвищується тяга, що свідчить про зниження рівня альдостерону (компенсаторна реакція). При недостатності солі в добовому раціоні спостерігається порушення обміну води і електролітів, різко падає рівень артеріального тиску.

Часто підвищується тяга, що свідчить про зниження рівня альдостерону (компенсаторна реакція). При недостатності солі в добовому раціоні спостерігається порушення обміну води і електролітів, різко падає рівень артеріального тиску. Свіжі овочі. Нормалізують глікемічний фон, насичують організм вітамінами і мікроелементами. Корекція глікемії - етап відновлення функцій надниркових залоз.

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При вживанні продуктів вкрай важливо звертати увагу на якісний і кількісний склад.

Вживати білкові продукти (рослинного і тваринного походження). Поліненасичені жири (в тому числі омега-6 і омега-3) і повільні вуглеводи. Вода, добове споживання 1,5-2,0 літра.

Дотримання дієтичних рекомендацій призводить до нормалізації обміну речовин в надниркових залозах, підвищення концентрації в них "сировини" для виробництва кортизолу і корекції патологічних змін з боку серцево-судинної і нервової системи.