Замість рафінованого цукру: нутриціолог назвала топ-5 небанальних та корисних солодощів

Рафінований цукор не несе ніякої користі організму, а ось шкоди від нього - маса. Про це раз у раз твердять всі по черзі фахівці з харчування. Хочеться відмовитися від шкідливого цукру, але немає ідей, чим його замінити?

Нутриціолог Анна Макарова у своєму Instagram навела цілий список з топ-5 смачних і, головне, солодких пунктів.

Я склала цей топ, керуючись трьома критеріями:

У них повинні міститися поживні речовини: вітаміни, мінерали, клітковина або вони повинні володіти функціональними властивостями, крім наявності нутрієнтів (як у випадку з агар-агаром). Вони повинні містити мало доданого цукру, а в ідеалі - без нього. Вони повинні бути по-справжньому солодкими або хоча б просто смачними.

Фрукти і сухофрукти - по суті, солодощі, але корисні (фото: pexels.com)

Топ-5 корисних солодощів

Солодкість №1 - фрукти і сухофрукти

Якщо для вас фрукт може замінити формальну солодкість, в першу чергу, вибирайте саме його.

Це джерела вітаміну С, а, фолату (вітамін В9), а також калію, клітковини, антиоксидантів і води!

Сухофрукти набагато калорійніше, ніж свіжі фрукти. При цьому вони є чудовим джерелом клітковини і калію.

Солодкість №2 - пастила без доданого цукру

Я б не порівнювала пастилу з фруктами. Коли фрукти перетираються в однорідну масу, руйнуються їх рослинні клітинні стінки. Це призводить до зниження кількості клітковини.

А ще через вплив температур фрукти зі складу пастили втрачають термочутливі вітаміни, наприклад вітамін С і фолат.

Однак частина поживних речовин все-таки залишається, що робить пастилу непоганим варіантом для солодощі.

Солодкість №3 - зефір на пектині або агар-агарі

Агар - це суміш полісахаридів ("складних" вуглеводів), яка сприяє підтримці почуття ситості. А ще він сприяє нормалізації роботи кишечника і стимулює його до виведення вмісту.

Пектин - це різновид клітковини. Фактично велика частина споживаної нами клітковини - саме пектини. Вони "пов'язують" жовчні кислоти і важкі метали, а також працюють як їжа для кишкової мікрофлори. А ще можуть позитивно впливати на рівень холестерину.

Йогурти - це ще й пробіотики (фото: pexels.com)

Солодкість № 4 - йогурт з добавками

Так, ми отримаємо доданий цукор, але разом з цим і нутрієнти з молочної групи: білок, кальцій, вітамін В12, фосфор. Додатковий бонус - пробіотики.

Солодкість №5 - арахісова паста без солі та інших добавок

Всього в 1 чайній ложці арахісової пасти є помітна кількість ніацину, фолату, вітаміну Е, фосфору, а також 3,5 г білка і майже 1 г клітковини.