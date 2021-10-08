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Секрет простий: нутриціолог розповіла, як утримати стабільну вагу

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П'ятниця 08 жовтня 2021 11:09
Секрет простий: нутриціолог розповіла, як утримати стабільну вагу Нутриціолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Автор: Тетяна Турчанікова

"Як бути завжди в стабільній вазі і не поправлятися", - одне з найбільш поширених питань до фахівця з харчування.

Секрет тут один, і він досить простий - дисципліна. Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.

Секрет простий: нутриціолог розповіла, як утримати стабільну вагуНайголовніше - регулярність (фото: pexels.com)

Що стосується ваги, то я, як і будь-яка людина, його набираю, варто мені послабити контроль за харчуванням і пропустити тренування. При моєму типі фігури і невисокому зростанні це відбувається дуже стрімко. Тому мені доводиться завжди тримати руку на пульсі.

5 пунктів, які дозволяють утримувати стабільну вагу:

  • Харчування

Я роками формувала свої харчові звички за методом тарілки. На моїй ідеальній тарілці є все, але в помірних обсягах. Я, як і всі, люблю поїсти, особливо вуглеводи: пасту, хліб, бургер. І мене радує, що я навчилася формувати здорову тарілку, не виключаючи нічого зі свого раціону.

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І саме завдяки дисциплінованому дотриманню цього методу мені вдається підтримувати вагу і хорошу якість тіла, будучи вже в тому віці, коли фізіологічні зміни починають цьому сильно заважати.

Секрет простий: нутриціолог розповіла, як утримати стабільну вагу

Ви вже визначилися, що має бути на вашій ідеальній тарілці? (фото: pexels.com)

Багато жінок вперше стикаються з проблемою набору ваги, здавалося б, з повітря саме в цей період. А хтось до цього моменту вже остаточно визнає свою поразку і назавжди опускає руки.

  • Регулярні силові тренування

Ця умова дає додаткові витрати калорій і дозволяє в нормі підтримувати м'язову масу, яка стрімко знижується з віком. Тіло в'яне на очах, якщо знижується кількість тренувань і їх якість. Хочу, не хочу, дощ, сніг, вечірка - я йду на тренування, всім рекомендую не пропускати.

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  • Сну

Знаю, що дуже складно лягати до 12: 00. Зазвичай відійти до сну у мене виходить близько першої години ночі. Ритм життя змінився, і отримати повідомлення від незнайомої мені людини опівночі вже не шокує так, як раніше. Але якщо я лягла пізніше 1:00, то все - пиши пропало. Весь день шкереберть - енергії немає, тренуватися не хочеться, режиму харчування не дотримуєшся.

  • Алкоголь

Не для всіх очевидне, але дійсно важлива умова - це зменшення кількості і частоти його вживання.

  • Регулярне обстеження у ендокринолога.

Раніше нутриціолог дала рецепт простого сніданку для всієї родини, всі будуть задоволені.

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