Розібратися з наднирковими залозами: лікар розповіла, чому не виходить прокинутися без кави

Скільки кави можна випивати в день без тривоги за своє здоров'я. Якщо людина не на лікувальному протоколі і у неї достатня швидкість засвоєння кави, цілком допустимо випивати 1-2 чашки в день.

Про це розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва. Вона також назвала, в кякий час дня найкраще пити каву.

Кава (фото: pexels.com)

Як дізнатися швидкість засвоєння кави

У домашніх умовах визначити час настання сечогінного ефекту після чашечки кави. Як швидко кофеїн в печінці перетворюється в диметилксантин, який і провокує відвідування туалету.

За допомогою генетичного аналізу оцінити поліморфізм в системі цитохромів CYP 1А2 (АА, АС, СС).

Якщо варіант носійства СС - швидкість метаболізму дуже низька, вам потрібно або відмовитися від кави, або обмежитися 1 чашкою в день, щоб не провокувати ризики серцево-судинних захворювань.

Варіант АС - допустимо до 2 чашок в день

Варіант АА - до 4 чашок в день

Кава зневоднює і впливає на кислотність, тому намагайтеся одночасно випити достатню кількість води.

В який час краще пити каву

Оскільки кава зменшує засвоєння вітамінів та інших корисних речовин, рекомендується пити її не відразу після сніданку, а через 30-40 хвилин. Кава стимулює вироблення кортизолу, не варто її пити під час максимальної концентрації кортизолу в крові. Вранці пік кортизолу настає близько 6-8 годин, потім знижується. Ось тоді і можна дозволити собі чашечку ароматного напою. Потім о 12-13 годині йде підйом кортизолу, за ним знову спад. Значить, після обіду теж можна себе побалувати і продовжити працездатність. Після 16 годин кави пити не варто, щоб не мати проблем із засипанням.

Звідки сонливість після кави (фото: pexels.com)

Чому ви не можете прокинутися без кави

Якщо кава для вас - не приємний ритуал, а необхідність, щоб прокинутися, варто задуматися. Якщо ви не можете вранці прокинутися без кави, швидше за все, відсутній ранковий пік кортизолу - і потрібно розбиратися з наднирковими залозами і налагоджувати сон.

Якщо після кави замість очікуваної бадьорості вам хочеться спати, ймовірно, ви дуже втомилися. В такому стані організм виробляє аденозин, що володіє снодійною дією.

Кофеїн має схожу будову і зв'язується з аденозиновими рецепторами в організмі, на 30-40 хвилин відкладаючи гальмуючий вплив аденозину. Потім аденозин зганяє кофеїн з рецепторів - і знову провокує сонливість. Чим більше ви втомилися, тим сильніше будете хотітися спати після кави.⠀