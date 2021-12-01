Розібратися з наднирковими залозами: лікар розповіла, чому не виходить прокинутися без кави
Скільки кави можна випивати в день без тривоги за своє здоров'я. Якщо людина не на лікувальному протоколі і у неї достатня швидкість засвоєння кави, цілком допустимо випивати 1-2 чашки в день.
Про це розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва. Вона також назвала, в кякий час дня найкраще пити каву.
Кава (фото: pexels.com)
Як дізнатися швидкість засвоєння кави
- У домашніх умовах визначити час настання сечогінного ефекту після чашечки кави. Як швидко кофеїн в печінці перетворюється в диметилксантин, який і провокує відвідування туалету.
- За допомогою генетичного аналізу оцінити поліморфізм в системі цитохромів CYP 1А2 (АА, АС, СС).
- Якщо варіант носійства СС - швидкість метаболізму дуже низька, вам потрібно або відмовитися від кави, або обмежитися 1 чашкою в день, щоб не провокувати ризики серцево-судинних захворювань.
Варіант АС - допустимо до 2 чашок в день
Варіант АА - до 4 чашок в день
Кава зневоднює і впливає на кислотність, тому намагайтеся одночасно випити достатню кількість води.
В який час краще пити каву
- Оскільки кава зменшує засвоєння вітамінів та інших корисних речовин, рекомендується пити її не відразу після сніданку, а через 30-40 хвилин.
- Кава стимулює вироблення кортизолу, не варто її пити під час максимальної концентрації кортизолу в крові.
- Вранці пік кортизолу настає близько 6-8 годин, потім знижується. Ось тоді і можна дозволити собі чашечку ароматного напою. Потім о 12-13 годині йде підйом кортизолу, за ним знову спад.
- Значить, після обіду теж можна себе побалувати і продовжити працездатність.
- Після 16 годин кави пити не варто, щоб не мати проблем із засипанням.
Звідки сонливість після кави (фото: pexels.com)
Чому ви не можете прокинутися без кави
Якщо кава для вас - не приємний ритуал, а необхідність, щоб прокинутися, варто задуматися. Якщо ви не можете вранці прокинутися без кави, швидше за все, відсутній ранковий пік кортизолу - і потрібно розбиратися з наднирковими залозами і налагоджувати сон.
Якщо після кави замість очікуваної бадьорості вам хочеться спати, ймовірно, ви дуже втомилися. В такому стані організм виробляє аденозин, що володіє снодійною дією.
Кофеїн має схожу будову і зв'язується з аденозиновими рецепторами в організмі, на 30-40 хвилин відкладаючи гальмуючий вплив аденозину. Потім аденозин зганяє кофеїн з рецепторів - і знову провокує сонливість. Чим більше ви втомилися, тим сильніше будете хотітися спати після кави.⠀
Раніше лікар назвала несподівані непрямі симптоми гастриту.