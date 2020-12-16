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Рецепт дієтичної куті від Олега Скрипки: запишіть, щоб не загубити

Новость на русском → Київ, Середа 16 грудня 2020 16:30
Рецепт дієтичної куті від Олега Скрипки: запишіть, щоб не загубити Олег Скрипка поділився рецептом куті на Різдво 2021 (фото: wikipedia.org)
Автор: Lite

Різдво вже скоро будуть святкувати в Україні та інших країнах світу. З нагоди наближення світлого свята легендарний український музикант і лідер групи "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка поділився рецептом і особливостями приготування різдвяної куті.

Так, під час зйомок концерту-нагородження кращих пісень 2020 року "Музична платформа" на каналі "Україна" артист підкреслив, що піклується про свою фізичну форму і зараз сидить на дієті. Він заявив, що знає дуже багато варіантів, як приготувати найвідоміше різдвяне блюдо і зізнався: йому подобається саме кутя з пророщеного зерна.

"Для приготування потрібно пророщене зерно. Найсмачніше – це жито. Кому як смакує: можна його підварити, а можна сире", – сказав Скрипка.

А ось мак для куті, за словами Скрипки, потрібно вибирати на ринку. Тому що ви можете помилково взяти розфасований торішній мак, а він гірчить.

Узвар потрібно зварити з кисленьких яблук, щоб злегка відчувалася кислота. Якщо її недостатньо, то додайте в кутю лимон.

"Повинен бути гречаний мед. А для смаку можна додати кедрових горішків і трохи банана", – поділився артист.

Тримайте кращий рецепт імбирних пряників до Дня Миколая.

Також раніше ми писали про те, що дієтолог поділилася рецептами новорічних десертів для тих, хто худне.

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