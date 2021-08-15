Результат здивує: нутриціолог назвала три звички в харчуванні, які продовжать молодість⠀

Існують принципи харчування, які допоможуть продовжити молодість на довгі роки. Вони дійсно допоможуть змінити харчування в кращу сторону, головне - не поспішати.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен і підкреслила, що варто пробувати один принцип місяць, два, три, загалом, поки не приживеться.

Три принципи в харчуванні, які продовжать молодість⠀

Зупиняємо запалення

Вживайте в їжу продукти, які мають протизапальні властивості.

До таких відносяться:

- імбир - містить гігерол, який має протизапальні властивості,

- куркума - має протизапальний ефект,

- жирна риба - містить омега - 3 жирні кислоти, які відомі своїми протизапальними властивостями,

- лляне насіння - багаті омега-3,

- волоські горіхи - також багаті омега-3,

- часник - містить аліін і аліцин, які мають протизапальну дію і активно борються з бактеріями,

- м'ята - має протизапальний ефект і покращує травлення.

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Волоські горіхи зупиняють запалення (фото: pexels.com)

Стабілізуємо цукор в крові

Скачки цукру в крові призводять до запалення і фізіологічного стресу. І навіть не вживаючи солодке, ви можете мати високий цукор в крові. Парадокс? Зовсім ні!

Справа в тому, що швидкі вуглеводи (крупи, борошняне, крохмалисті продукти і багато фруктів) призводять до майже таких же стрибків цукру в крові, як якщо б ви випили солодкого чаю.

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"Так що тепер?",- запитаєте ви, - "зовсім що не їсти ні фрукти, ні вівсянку?". Їсти це все можна, але в поєднанні з жирами, які уповільнюють швидкість засвоєння простих вуглеводів.

Додавання жирів

Що це означає на практиці?

- Їжте фрукти тільки в супроводі горішків і насіння або відразу ж після іншої їжі.

- Бутерброди щедро намастіть песто або домашнім майонезом.

- У кашу додавайте побільше рослинного або топленого масла, а також всілякі насіння і горішки.⠀

Принципів харчування для стабілізації цукру в крові дуже багато, але додавання жирів - один з основних. Почніть з нього і результат вас приємно здивує.