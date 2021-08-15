Результат удивит: нутрициолог назвала три привычки в питании, которые продлят молодость⠀

Существуют принципы питания, которые помогут продлить молодость на долгие годы. Они действительно помогут изменить питание в лучшую сторону, главное - не торопиться.

Прижился - сделайте перерыв на 2-4 недели, а затем вводите следующее новшество.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен и подчеркнула, что стоит пробовать один принцип месяц, два, три, в общем, пока не приживется.

Три принципа в питании, которые продлят молодость⠀

Останавливаем воспаление

Употребляйте в пищу продукты, которые обладают противовоспалительными свойствами.

К таким относятся:

- имбирь - содержит гигерол, который имеет противовоспалительные свойства,

- куркума - обладает противовоспалительным эффектом,

- жирная рыба - содержит омега-3 жирные кислоты, которые известны своими противовоспалительными свойствами,

- льняные семечки - богаты омега-3,

- грецкие орехи - также богаты омега-3,

- чеснок - содержит алиин и алицин, которые обладают противовоспалительным действием и активно борются с бактериями,

- мята - имеет противовоспалительный эффект и улучшает пищеварени.

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Грецкие орехи останавливают воспаление (фото: pexels.com)

Стабилизируем сахар в крови

Скачки сахара в крови приводят к воспалению и физиологическому стрессу. И даже не употребляя сладкое, вы можете иметь высокий сахар в крови. Парадокс? Вовсе нет!

Дело в том, что быстрые углеводы (крупы, мучное, крахмалистые продукты и многие фрукты) приводят к почти таким же скачкам сахара в крови, как если бы вы выпили сладкого чая.

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"Так что теперь?", - спросите вы, - "совсем что ли не есть ни фрукты, ни овсянку?". Есть это все можно, НО в сочетании с жирами, которые замедляют скорость усвоения простых углеводов.

Добавление жиров

Что это означает на практике?

- Ешьте фрукты только в сопровождении орешков и семечек или сразу же после другой еды.

- Бутерброды щедро мажьте песто или домашним майонезом.

- В кашу добавляйте побольше растительного или топленого масла, а также всевозможные семечки и орешки.⠀

Принципов питания для стабилизации сахара в крови очень много, но добавление жиров - один из основных. Начните с него и результат вас приятно удивит.