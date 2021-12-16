Зробіть ці чотири кроки: нутриціолог розповіла, як легко заспокоїти нерви
У сучасному світі стрес присутній в житті кожного. Для багатьох цей стан став нормальним і перейшло в хронічний.
Але не можна забувати яку небезпеку він несе:
- захворювання міокарда та судинної системи,
- збої у функціонуванні нервової системи,
- захворювання травного тракту,
- ендокринні патології (цукровий діабет),
- опорно-рухові порушення,
- шкірні проблеми (псоріаз, екзема),
- алергічні реакциии,
- проблеми з репродуктивної системи.
Стрес підвищує рівень кортизолу. Підвищується жирова маса і виникає інсулінорезистентність.
Фахівці ВООЗ вважають, що 45 % всіх захворювань пов'язано зі стресом. Жінки страждають цим частіше, ніж чоловіки, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Юлія Хелсблог.
Пора заспокоїтися (фото: pexels.com)
Основні причини стресу і синдрому хронічної втоми:
- Занадто довгий робочий день і короткий сон, гіподинамія, неправильне харчування.
- Інформаційний перевантаження.
- Порушення з боку імунної системи і ендокринні патології.
- Забруднення навколишнього середовища, електромагнітні хвилі, пил.
Стадії стресу:
- Реакція тривоги
- Стадія опірності
- Стадія виснаження. Цю стадію варто розібрати окремо.
- Надмірна втома після мінімального фізичного навантаження.
- Проблеми з пробудженням.
- Відчуття повного занепаду сил після 18:00.
- Чутливість до низької температури, мерзлявость.
- Посилення ПМС.
- Депресія, погіршення пам'яті, зниження лібідо, тривожність.
- Тяга до солодкого.
- Загальна слабкість і запаморочення.
Як допомогти собі впоратися: чотири прості кроки
1. Корекція харчування і регулярні фізичні навантаження.
2. Саморегуляція і релаксація.
3. Дихальні техніки.
4. Заповнення дефіцитів вітамінів і мікроелементів.
Не варто призначати собі добавки самостійно, зверніться до лікаря і нутриціолога.
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