Секрет ситості: дієтолог розповіла, як худнути без почуття голоду

Дієтолог розповіла, що є, щоб довше відчувати ситість

Голод не фізіологічний. Якщо ви під час зниження ваги відчуваєте голод, то все закінчиться зривом і поверненням скинутих кілограм. Як же худнути без голоду? Про це в Instagram розповіла дієтолог Надія Пахирко.

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У верхній частині шлунка є спеціальні рецептори, вплив на які дає сигнал в мозок, що шлунок наповнений їжею. Як тільки объем їжі досягає верхньої стінки шлунка, мозок отримує сигнал, що ви ситі і є бажання пропадає.

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Логічно припустити, що якщо їжа буде об'ємною і поживною і при цьому не калорійною, то можна мінімізувати почуття голоду при зниженні ваги. Таким продуктом є свіжі овочі.

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Овочі низькокалорійні, але в шлунку, вбираючи воду, збільшуються в об'ємі і створюють відчуття ситості.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Так, 400 калорій абсолютно по-різному виглядають у вашому шлунку. Овочів можна їсти необмежену кількість і більше 400 ккал з'їсти вже важко, тому що шлунок наповнений. Порція велика, а калорій мало. Для прикладу 400 ккал - це 2,5 кг огірків.

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Всього лише 45 гр. рослинної олії (2,5 ст. л) дає вам ті ж 400 ккал, а шлунок при цьому абсолютно порожній. А ліміт калорій на 1 прийом їжі вже вичерпано.

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Намагайтеся свою тарілку наполовину заповнювати свіжими овочами. А на другу половину кладемо білок, складні вуглеводи і крапельку жирів. Харчування повинно бути збалансованим. Тоді ви будете ситі, задоволені і чудово розлучатися із зайвими кілограмами.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Олена Коготкова назвала топ-10 підступних корисних продуктів, від яких товстіють.

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