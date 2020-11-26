ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Секрет ситості: дієтолог розповіла, як худнути без почуття голоду

Новость на русском → Четвер 26 листопада 2020 15:38
Секрет ситості: дієтолог розповіла, як худнути без почуття голоду Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Дієтолог розповіла, що є, щоб довше відчувати ситість

Голод не фізіологічний. Якщо ви під час зниження ваги відчуваєте голод, то все закінчиться зривом і поверненням скинутих кілограм. Як же худнути без голоду? Про це в Instagram розповіла дієтолог Надія Пахирко.

У верхній частині шлунка є спеціальні рецептори, вплив на які дає сигнал в мозок, що шлунок наповнений їжею. Як тільки объем їжі досягає верхньої стінки шлунка, мозок отримує сигнал, що ви ситі і є бажання пропадає.

Логічно припустити, що якщо їжа буде об'ємною і поживною і при цьому не калорійною, то можна мінімізувати почуття голоду при зниженні ваги. Таким продуктом є свіжі овочі.

Овочі низькокалорійні, але в шлунку, вбираючи воду, збільшуються в об'ємі і створюють відчуття ситості.

Секрет ситості: дієтолог розповіла, як худнути без почуття голоду
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Так, 400 калорій абсолютно по-різному виглядають у вашому шлунку. Овочів можна їсти необмежену кількість і більше 400 ккал з'їсти вже важко, тому що шлунок наповнений. Порція велика, а калорій мало. Для прикладу 400 ккал - це 2,5 кг огірків.

Всього лише 45 гр. рослинної олії (2,5 ст. л) дає вам ті ж 400 ккал, а шлунок при цьому абсолютно порожній. А ліміт калорій на 1 прийом їжі вже вичерпано.

Намагайтеся свою тарілку наполовину заповнювати свіжими овочами. А на другу половину кладемо білок, складні вуглеводи і крапельку жирів. Харчування повинно бути збалансованим. Тоді ви будете ситі, задоволені і чудово розлучатися із зайвими кілограмами.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Олена Коготкова назвала топ-10 підступних корисних продуктів, від яких товстіють.

До речі, дієтолог Єва Шишова розповіла, який алкоголь вибрати тим, хто худне.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Їжа дієтолог схуднення
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Держбюджет-2021: Мінфін заявив про успішне завершення переговорів з МВФ
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Держбюджет-2021: Мінфін заявив про успішне завершення переговорів з МВФ