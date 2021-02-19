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Секретний рецепт глінтвейну від української ТБ-зірки: для затишної і теплої атмосфери

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 17:00
Секретний рецепт глінтвейну від української ТБ-зірки: для затишної і теплої атмосфери Глінтвейн для зимового вечора (фото: pixabay.com)
Автор: Lite

Зима продовжує "заморожувати" українців. А значить - саме час для зігріваючих напоїв. Наприклад, для глінвейну.

При чому, це не тільки зігріваючий, але і дуже корисний напій, що володіє цілющими властивостями.

Актриса популярного шоу "Мамахохотала" на каналі НЛО TV Ірина Хоменко пропонує вам приготувати глінтвейн за її авторським рецептом.

Секретний рецепт глінтвейну від української ТБ-зірки: для затишної і теплої атмосфери

Ірина Хоменко (фото: прес-служба НЛО TV)

"Приготування напою не займе багато часу, а запах глінтвейну гарантовано зробить атмосферу будинку по-справжньому затишною та теплою!" - каже телезірка.

Для приготування глінтвейну за рецептом Іри вам знадобляться:

  • червоне сухе вино - 750 мл;
  • вода - 100 мл;
  • апельсин - 1 штука;
  • гвоздика сушена - 5 штук;
  • мелений імбир - 1 чайна ложка;
  • кориця - 1 штука;
  • цукор - 2 столові ложки;
  • мускатний горіх - ¼ чайної ложки;
  • бадьян - 2 зірочки;
  • кардамон - 3 штуки.

Як приготувати глінтвейн

  1. В невеликій каструлі змішуємо всі наші спеції та додаємо до них 100 мл води. Добре перемішуємо і даємо суміші закипіти. Кипіти суміш має не більше 1 хвилини.
  2. Після - прибираємо з вогню, і відставляємо в сторону на 10 хвилин.
  3. Відвар, який ми отримали, тепер варто процідити через сито в окрему миску. Після цього промиваємо нашу каструлю водою і знову переливаємо в неї відвар.
  4. Миємо апельсин та нарізаємо його на тонкі кільця.
  5. В каструлю додаємо вино, цукор та апельсин - добре перемішуємо. Таким чином нагріваємо наш глінтвейн - доводимо до температури приблизно 80 градусів.
  6. Важливо: вино не кип’ятимо. Вся справа в тому, що ароматні спирти при варінні зникають, а от важкі - можуть залишитися. Через це може з’явитися присмак спирту - нам це не треба.
  7. Прибираємо наш глінтвейн з вогню і даємо йому постояти 2-3 хвилини.

Ось і все - глінтвейн готовий! Розливаємо його у високі прозорі склянки або подаємо в чашках.

"Пити рекомендую - поки гарячий. І обов'язково зі своїми коханими і близькими людьми!" - говорить актриса.

Нагадаємо, нещодавно вчені розсекретили напій довголіття, який коштує копійки.

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