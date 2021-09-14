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З'їсти і порозумнішати: лікар назвала продукти, які допоможуть мізкам краще працювати

Автор: Тетяна Турчанікова

Що з'їсти, щоб порозумнішати? Здається, для того, щоб збільшити свій IQ, варто більше читати, а не їсти. Не зовсім. Під час підвищених розумових навантажень мозку особливо важливо отримувати речовини, що активізують його роботу.

Про це у своєму Instagram розповіді про лікаря-ендокринолога Діляра Лебедєва.

Які продукти корисні для мізків - і в чому їх суперсила. Я проти високовуглеводних продуктів. Тому ні слова про шоколад і житній хліб.


Волоські горіхи не дарма схожі на звивини мозку (фото: pexels.com)

Є швидкий спосіб: лікар розповіла, як легко прибрати дефіцит заліза

Що з'їсти, щоб порозумнішати: топ продуктів для студентів та школярів

  • Риба-продукт багатий Омега-3. Ця кислота відповідає за швидкість обробки інформації нашим мозком. Регулярне вживання риби і морепродуктів знижують ризик розвитку хвороби Альцгеймера. А ще в рибі міститься йод, що надає розуму ясність, і фосфор, що робить нас кмітливими.
  • Гарбузове насіння - джерело цинку, що наділяє наш мозок витривалістю. Так, ні дня без корисності про гарбузі.⠀
  • Яблука і груші містять залізо, що насичує мозок киснем. Часто саме з нестачею кисню пов'язана наша втома, апатія і небажання міркувати.
  • Ягода - антиоксидант. Наприклад, чорниця і малина. Вони прискорюють приплив крові до мозку і уповільнюють процес старіння.

Ягоди - ще й антиоксиданти (фото: pexels.com)

  • Ківі - ще одне джерело антиоксидантів. Фрукт захищає мозок від вільних радикалів. Їжте частіше - це покращує пам'ять. А ще всього 1 шт. заповнює добову норму вітаміну С.
  • Куркума - спеція, що допомагає зміцнювати нейронні зв'язки в головному мозку. Терміново освіжіть в пам'яті рецепти каррі.
  • Волоський горіх не дарма і зовні нагадують звивини. Горіх багатий вітамінами В1, В2, С, а також залізом, цинком, йодом. Тобто з волоськими горіхами в раціоні ми і міркуємо краще, і працювати головою можемо довше.

Раніше нутриціолог розповіла, як залишити старіння, шість звичок, від яких краще відмовитися.

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