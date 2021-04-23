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Сезон зелені відкритий: як її вибирати і як зберігати для максимальної користі

Новость на русском → П'ятниця 23 квітня 2021 11:06
Сезон зелені відкритий: як її вибирати і як зберігати для максимальної користі Як зберігати зелень (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Сезон зелені відкритий. Якщо ви дбаєте про здорове харчування, то знаєте, що зелень - це справжня паличка-виручалочка з нескінченною кількістю переваг, якщо додавати її в їжу на постійній основі.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.

Ось лише деякі корисні властивості зелені:

  • підтримує роботу печінки,
  • є тонізуючим і м'яких сечогінним засобом, очищає кров і організм в цілому,
  • м'яко позбавляє від каменів у нирках,
  • усуває запори,
  • допомагає очищати шкіру і позбавляє від вугрових висипань,
  • запобігає різкі скачки тиск.

"Зараз свіжа зелень доступна на всіх ринках, в деяких магазинах або ви навіть можете виростити її самостійно вдома. Щоб не втратити її дорогоцінні властивості, зелень важливо правильно зберігати", - порадила нутриціолог.

Сезон зелені відкритий: як її вибирати і як зберігати для максимальної користіЯк зберігати зелень, щоб вона зберігала корисні властивості (фото: pexels.com)

Як продовжити життя зелені і салатів

1. Коли ви принесли зелень додому, налийте в ємність дуже холодну воду і покладіть в неї листочки на 5 - 7 хвилин.

"Холодна температура уповільнює процеси розпаду. Вони вберуть і максимально затримають вологу (стануть не млявими, а пружними)", - розповіла Надя.

Потім викладіть їх на паперовий рушник або в спіннер (спеціальна сушарка для зелені) і ретельно просушіть. Не повинно залишитися ніякої вологи, вона повинна бути тільки в листі.

2. Візьміть великі пластикові пакети із застібкою, покладіть туди зелень і максимально акуратно видавіть з пакета якомога більше повітря.

3. Закрийте пакет і потім маленькою голкою зробіть 10 - 20 дірочок. Так ви отримаєте середовище близьке до природнього, зелені буде чим дихати, але кисню буде не дуже багато - і це сповільнить процес старіння.

"Тобто, зелень буде в максимально уповільненому метаболізмі продовжувати жити. Якщо в пакетах не зробити дірочки, то в них буде рости рівень водню, тому листочки буквально задихнуться і це вплине на їх смак і на кількість фітонутрієнтів", - розповіла Андрєєва.

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