Без сезонных депрессий: нутрициолог рассказала, как поддержать свой иммунитет после праздников

Специалисты по питанию предупреждали еще перед новогодними праздниками: чрезмерное увлечение вкусненьким может обернуться сбоями в работе организма.

Доктор Татьяна Лакуста рассказала, чем может грозить ночная еда. Тревожный сон с пробуждением и ночными перекусами - распространенная особенность, уверена она.

И вот праздники, практически, позади: как поддержать свою энергию и иммунитет? Рассказывает нутрициолог с 10-летним стажем Надя Андреева.

"Многие люди зимой испытывают сезонную депрессию. Этот дисбаланс часто активируется после окончания праздников. До праздников суета, встречи с друзьями и с семьей, вкусная еда, подарки неизменно поднимают настроение и поддерживают энергию. После беготни, суеты и застолий происходит естественный спад", - рассказывает специалист.

Что же делать, когда на улице холодно и темно, когда хочется впасть в спячку, как и многое в природе вокруг? Если "залипнуть" перед телевизором вам не кажется хорошим решением, то активно поднимать уровень энергии и настроение можно простыми способами.

Иногда еда утомляет (фото: pixabay.com/ru)

"Мои советы помогут поднять энергию, поддержать иммунитет и предотвратить сезонную депрессию.

Витамин Д и солнце. Обязательно гуляйте в светлое время дня. Плюс не помешало бы принимать хотя бы 2000-4000 МЕ витамина D3 для поддержания его нормального уровня в течение зимних месяцев, так как он очень связан с нашим настроением и иммунитетом.

Сократите алкоголь. Во время праздников мы могли себе позволить бокал вина при встрече с близкими, глинтвейн или коктейль на встрече с друзьями, но оглядываясь на 2 праздничные недели вы можете заметить, что возможно выпили больше алкоголя, чем за несколько месяцев прошлого года.

Это может иметь долговременный ослабляющий эффект на иммунитет, на наш уровень сахара в крови, на тягу к сладкому и как следствие на наше настроение.

Возьмите паузу, передохнуть от тяжелой пищи и переключиться на облегченное меню", - написала Надя в своем посте, посоветовав также не забывать о пользе специй и дыхательных упражнений.

Ранее нутрициолог Надя Андреева рассказала, какое питание поможет маме в период восстановления после родов.