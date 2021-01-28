Як їсти солодощі при зайвій вазі: дієтолог назвала головні правила

"Я прихильник того, щоб не виключати з раціону солодке повністю при зайвих кілограмах... Як мінімум, це створює сильне психологічне навантаження", - говорить фахівець з харчування та детоксу Валентина Івушкіна. У своєму блозі вона дала ряд простих рекомендацій.

Валентина Івушкіна (фото: instagram.com/smartdetoxru)

Якщо:

* їсти солодке потроху;

* з 12 до 17 години, коли травний вогонь найбільш сильний;

* якщо це корисні солодощі;

* у вас при цьому в цілому здоровий збалансований раціон з великою кількістю клітковини, неважких зернових і нежирних тваринних білків, то шкоди не буде і можна навіть потихеньку худнути.

Варіанти солодощів:

* пп-печиво (2-3 штучки)

* сухофрукти (жменю)

* 100 г випічки (без трансжирів, максимум з 2 білковими продуктами у складі)

* пп-млинець або коржик

* іноді шматочок шоколаду з чистим складом: какао і масло какао.

Для випікання випічки Валентина рекомендує повністю перейти на тростинний цукор. Так, це моносахарид, але його користь набагато вище бурякового цукру, впевнена вона.

Плюс ось невеликий секрет для тих, у кого є зайва вага: солодке потрібно встигнути з'їсти протягом 15-20 хвилин після їжі. Якщо з'їсте через 40-60 хвилин, буде нова інсулінова хвиля, а це бал у скарбничку накопичення слизу в організмі, що, звичайно, буде сприяти накопиченню жиру. В цілому, солодощі натщесерце небажані при зайвій вазі, радить Валентина.

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