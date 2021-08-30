Вершкове масло і шипшина: нутриціолог назвала несподівані супер продукти з максимальною користю

Супрфуди місцеві і екзотичні, але міцно вкорінені в раціоні ЗСЖ, стають вже траціоннимі в меню тих, хто стежить за здоров'ям. Але архі-корисні для організму продукти ближче, ніж ви думали, і їх легко можна знайти на полицях магазинів.

Куркума. Діюча речовина куркумін, унікальне з'єднання, що позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту, знімає запалення, добре працює при АІЗ. З обережністю при жовчнокам'яній хворобі.

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Масло вершкове. Вершкове масло унікально за своїм складом, вид А, D, Е, баланс кальцію і фосфору. Унікальний баланс Омега3/6 (рідко такий зустрічається в інших продуктах), холестерол для синтезу стероїдів. Якщо тварина вільного вигулу і їла травичку, отримаєте вітамін К у вискодоступной формі.



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Кейл. Вітаміни, мікроелементи, амінокислоти, клітковина. Ця капуста ідеально підійде для чіпсів, салатів, омлетів.

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Шипшина. Не можна порівняти з чистою аскорбіновою кислотою, так як це природна форма з біофлавоноїдами. На стресі дуже потрібен вітамін С, необхідний для підтримки надниркових залоз. Теплий настій шипшини перед трапезою - стимуляція жовчовиділення, при піску в нирках не протипоказаний, навіть навпаки.

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Перга (друга назва "бджолиний хліб" або пилок, зібраний бджолами з квіток, складений і утрамбований в соти і залитий зверху медом). Амінокислоти, жирні кислоти, концентрація вітамінів групи В, мікроелементів. Головне - цей продукт ферментації бджіл, містить пробіотичні культури.