Сливочное масло и шиповник: нутрициолог назвала неожиданные супер продукты с максимальной пользой
Супрфуды местные и экзотические, но прочно укоренившиеся в рационе ЗОЖников, становятся уже трационными в меню тех, кто следит за здоровьем. Но архи-полезне для организма продукты ближе, чем вы думали, и их легко можно найти на полках магазинов.
Нутрициолог Юлия Макаренкова назвала в Instagram топ-5 супер-продуктов, которые обладают максимальной ценность для организма.
Куркума. Действующее вещество куркумин, уникальное соединение, которое положительно влияет на работу ЖКТ, снимает воспаление, хорошо работает при АИЗ (аутоимунные заболевания). С осторожностью при желчнокаменной болезни.
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Масло сливочное. Сливочное масло уникально по своему составу, вид А, D, Е, баланс кальция и фосфора. Уникальный баланс Омега3/6 (редко такой встречается в других продуктах), холестерол для синтеза стероидов. Если животное свободного выдула и ело травку, получите витамин К в выскодоступной форме.
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Кейл. Витамины, микроэлементы, аминокислоты, клетчатка. Эта капуста хороша для чипсов, салатов, омлетов.
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Шиповник. Не сравним с чистой аскорбиновой кислотой, так как это природная форма с биофлавоноидами. На стрессе очень нужен витамин С, необходим для поддержки надпочечников. Теплый настой шиповника перед трапезой - стимуляция желчеотделения, при песке в почках не противопоказан, даже наоборот.
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Перга (второе название "пчелиный хлеб" или пыльца, собранная пчелами с цветков, сложенная и утрамбованная в соты и залитая сверху медом). Аминокислоты, жирные кислоты, концентрация витаминов группы В, микроэлементов. Главное - этот продукт ферментации пчел, содержит пробиотические культуры.
Напомним. что ранее нутрициолог Ольга Усенко назвала список продуктов, которые следует включить в рацион при пониженном давлении.