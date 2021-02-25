Знижує відсоток жиру в тілі і покращує сон: скільки разів на день харчуватися, щоб не поправлятися

Ми схожі тим, що різні. Інформаційний простір величезною хвилею зносить розуміння того, що потрібно саме нам – цілісним одиницям з різною послідовністю генетичної інформації, різним темпом по життю та по лезу переживань, з різною реакцією на стрес та способом реагувати на зміни, що відбуваються не тільки на периферії, але і з мішенню по центру – з нашим організмом.

Скільки ж разів у день краще харчуватися і від чого це залежить?

1. Збільшення кількості вживання страв прискорює метаболізм?

Насправді, багато досліджень проводилося для порівняння впливу меншої кількості прийомів (2-3), але великими порціями з частим і дробним харчуванням (5-6). І прийшли до висновку, що немає значної різниці як у швидкості метаболізму, так і в кількості втраченої жирової тканини.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Якщо є часто і невеликими порціями, то це не призводить до різких стрибків рівня цукру в крові і зменшує тягу до їжі?

Наука так не вважає. Дослідження показують, що люди з меншою кратністю основних страв мають більш низький рівень глюкози. Крім того, збільшення інтервалу між прийомами покращує відчуття ситості, і з часом притуплює голод.

3.Інтервальні голодування = втрата м'язів?

Деякі люди вважають, що в результаті пропуску прийому їжі і збільшення харчової паузи, тіло починає спалювати м'язи в якості палива.

Однак, дослідження спростовують ці припущення. При порівнянні способу схуднення шляхом зменшення споживання калорій і фастингу, втраченої ваги було приблизно однаково, але при другому м'язова маса втрачалася незначно.

Зменшення кількості прийомів впливає на рівень інсуліну, посилюючи обмін речовин і шляхом зворотного зв'язку підвищуючи рівень соматотропіну і мелатоніну, сприяє зниженню відсотка жиру в тілі і покращує сон.

Ілюстративне фото (instagram.com/samoylenko_diet)