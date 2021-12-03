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Готово за 30 хвилин: нутриціолог дала рецепт ситної та зігріваючої вечері

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П'ятниця 03 грудня 2021 20:01
Готово за 30 хвилин: нутриціолог дала рецепт ситної та зігріваючої вечері Що на вечерю? (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

З настанням зимових холодів так і тягне на ситну і гарячу їжу!

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова поділилася у своєму Instagram простим рецептом шепардського (пастушого) пирога - вегетаріанської версією.

Завдяки дхі та спеціям, цей пиріг - комфортна і зігріваюча їжа для холодної пори року. Це ситне блюдо: тут досить білка за рахунок сочевиці і грибів.

Готово за 30 хвилин: нутриціолог дала рецепт ситної та зігріваючої вечері
Оцінять навіть вегетаріанці (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Пастуший пиріг - вегетаріанська версія: покроковий рецепт

Інгредієнт:

  • 1 великий качан цвітної капусти, розділеної на суцвіття
  • 1 ст. сочевиці
  • 2 склянки овочевого бульйону або води
  • 200 гр нарізаних печериць або інших грибів
  • 4 ст. л. масла дхі
  • 1 цибулина
  • 2 зубчики часнику
  • 2 великі моркви
  • 3 стебла селери
  • 2 ч. л. сушеного чебрецю
  • 2 ч. л. сушеного розмарину
  • 4 ст. л. натуральної томатної пасти або тертих помідорів
  • 4 ч. л. кокосового або яблучного оцту
  • 1 ч. л. солі

Готово за 30 хвилин: нутриціолог дала рецепт ситної та зігріваючої вечеріЇжа для сімейної вечері (фото: pexels.com)

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Приготуйте цвітну капусту на пару або відваріть 5 хв, остудіть і змішайте з 2 ст.л. масла дхі, часником, 1 / 4 ч. л. солі, подрібніть за допомогою блендера.
  3. Відваріть сочевицю.
  4. Розігрійте сковорідку, додайте масло, злегка обсмажте печериці, додайте томатну пасту, кокосовий оцет, перемішайте, додайте всі нарізані овочі.
  5. Гасіть хвилин 7. Потім додайте чебрець і розмарин, посоліть, перемішайте, перекладіть у форму для запікання, зверху залийте пюре з цвітної капусти і випікайте в духовці 20-30 хв.

Приємного апетиту!

Раніше нутриціолог переслила продукти від грибків і паразитів.

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