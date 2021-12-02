Від грибків і паразитів: нутриціолог перерахувала доступні продукти від кандиди

Кандида - гриб з роду дріжджів, що представляє собою умовно-патогенний мікроорганізм. Якщо простими словами, то при належній роботі імунної системи, правильному харчуванні і відсутності впливу сильних подразників, ні даний "резидент" (кандида), ні ми один одному неприємностей не приносимо.

Існує більше 150 штамів цього мікроорганізму (і тільки 15 з них є патогенними), розповіла в своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум. Також, додала Анна, раз є вони (є частиною нашої мікробіоти), значить - потрібні. Зокрема, ці гриби грають дуже важливу роль в процесі травлення: вони сприяють правильному засвоєнню деяких поживних речовин.

Імбир (фото: pexels.com) При спокої і виконанні вищевикладених умов, цей "резидент" виконує свою роботу на благо "держави" в якому мешкає, але, якщо ці умови порушуються, ще й систематично, то на таких "сприятливих умовах" грибок починає розмножуватися і провокує розвиток різних вкрай неприємних порушень. Список продуктів, які мають протигрибковий ефект, за сумісництвом - також і протипаразитарний. Ці продукти здатні нормалізувати кишкову мікрофлору. Часник (фото: pexels.com) Антикандидные продукти Кокосове масло

Оцет яблучний або кокосовий

Цибуля і часник

Маслинове масло

Імбир

Ромашка

Ефірне масло лаванди

Кориця

Кайенский перець

Петрушка

Водорості і морська капуста

Авокадо

Алое Віра

Куркума Включення тільки цих продуктів буде хорошою профілактикою, але не позбавить від проблеми, потрібно виконати всі умови, які були порушені: це і знизити споживання вуглеводів, виключити дріжджові продукти, збільшити клітковину, нормалізувати PH і т.п., зверніться до фахівця з харчування і до лікаря.