ru ua
Чт, 02 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Від грибків і паразитів: нутриціолог перерахувала доступні продукти від кандиди

Новость на русском →
Четвер 02 грудня 2021 19:01
Від грибків і паразитів: нутриціолог перерахувала доступні продукти від кандиди Нутриціолог Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Кандида - гриб з роду дріжджів, що представляє собою умовно-патогенний мікроорганізм. Якщо простими словами, то при належній роботі імунної системи, правильному харчуванні і відсутності впливу сильних подразників, ні даний "резидент" (кандида), ні ми один одному неприємностей не приносимо.

Існує більше 150 штамів цього мікроорганізму (і тільки 15 з них є патогенними), розповіла в своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.

Також, додала Анна, раз є вони (є частиною нашої мікробіоти), значить - потрібні. Зокрема, ці гриби грають дуже важливу роль в процесі травлення: вони сприяють правильному засвоєнню деяких поживних речовин.

Від грибків і паразитів: нутриціолог перерахувала доступні продукти від кандидиІмбир (фото: pexels.com)

При спокої і виконанні вищевикладених умов, цей "резидент" виконує свою роботу на благо "держави" в якому мешкає, але, якщо ці умови порушуються, ще й систематично, то на таких "сприятливих умовах" грибок починає розмножуватися і провокує розвиток різних вкрай неприємних порушень.

Список продуктів, які мають протигрибковий ефект, за сумісництвом - також і протипаразитарний. Ці продукти здатні нормалізувати кишкову мікрофлору.

Від грибків і паразитів: нутриціолог перерахувала доступні продукти від кандидиЧасник (фото: pexels.com)

Антикандидные продукти

  • Кокосове масло
  • Оцет яблучний або кокосовий
  • Цибуля і часник
  • Маслинове масло
  • Імбир
  • Ромашка
  • Ефірне масло лаванди
  • Кориця
  • Кайенский перець
  • Петрушка
  • Водорості і морська капуста
  • Авокадо
  • Алое Віра
  • Куркума

Включення тільки цих продуктів буде хорошою профілактикою, але не позбавить від проблеми, потрібно виконати всі умови, які були порушені: це і знизити споживання вуглеводів, виключити дріжджові продукти, збільшити клітковину, нормалізувати PH і т.п., зверніться до фахівця з харчування і до лікаря.

Раніше нутриціолог назвала всього один продукт, який чистить кишечник і допомагає схуднути.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну мчить циклон зі сніговими зливами: які області постраждають
В Україну мчить циклон зі сніговими зливами: які області постраждають