Як зберегти печінку здоровою: список корисних продуктів на кожен день

А ще варто додати в свій щоденний раціон більше овочів, зелені і гірких продуктів харчування.

Кращий спосіб зберегти печінку здоровою – це профілактика. Тож варто переглянути своє ставлення до алкоголю, кави і готової їжі (напівфабрикатів) і мінімізувати їх вживання.

Також є продукти, які буквально створені для того, щоб підтримати печінку, розповіла у своєму блозі про здорове харчування нутриціолог Катерина Йенсен.

Як харчуватися, щоб печінка була задоволена (фото: pexels.com)

Список продуктів: кращі друзі печінки

Часник

Сприяє активації ензимів, які допомагають печінці очищатися. Також часник містить 39 різних антибактеріальних компонентів, які вбивають різні шкідливі бактерії. Найкраще їсти часник свіжим.

Буряк

Також активує ензими печінки. Крім того, містить елементи, що дозволяють краще засвоювати жири. Наприклад, якщо у вас червона гусяча шкіра на тильній стороні верхньої частини рук, то це говорить про незасвоєння жирів. Якщо знайшли таке у себе, то буряк вам в допомогу.

Брокколі (букети)

Надзвичайно багата антиоксидантами і до того ж стимулює вироблення глутатіону. Глутатіон, у свою чергу, допомагає печінці на обох етапах її детоксикації. Брокколі також містить індол-3-карбітол, який допомагає печінці в переробці гормонів.

Грейпфрут

Стимулює вироблення жовчі, а також допомагає в очищенні печінки. Багатий вітаміном С з біофлаваноїдами, які допомагають цьому вітаміну краще засвоюватися.

Рукола

Допомагає печінці виробляти необхідні ензими, за допомогою яких ми краще розщеплюємо їжу.

Волоський горіх

Збільшують швидкість кровотоку, тим самим допомагаючи печінці в детоксикації нашого тіла. Містять корисні для мозку і нервової системи Омега-3 і ненасичені жирні кислоти.