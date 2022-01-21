Список смачних продуктів: нутріціолог назвала вуглеводи, від яких не товстішаєш

Не всі вуглеводи однакові корисні. І кожен із них виконує певну функцію в нашому організмі. Як же вибирати вуглеводи, щоб залишатися стрункими і не погладшати?

Нутриціолог Євгена Хелс у своєму блозі про здорове харчування в Instagram радить більшу частину свого раціону віддавати складним вуглеводам.

Крупи (особливо – безглютенові):

гречка,

кіноа,

амарант,

пшоно,

бурий рис – рідше,

Якщо немає проблем із переносимістю глютена, то можна використовувати пасту із твердих сортів пшениці,

бездрожжевий хліб, бажано з цільнозернової крупи,

крупи, що містять глютен – віддавати перевагу тим, що готуються довше 20 хвилин (геркулес, полба, спельта та інше).

Запечені крохмалисті овочі:

запечений буряк,

запечений гарбуз,

запечена в мундирі картопля,

батат,

запечена морква.

А також пам'ятайте про резистентні крохмалі, які не розщеплюються ферментами підшлункової залози, він дістається бактеріям нашого товстого кишечника, живлячи його мікрофлору.

Охолоджена в холодильнику картопля,

охолоджений рис та паста,

боби (надайте перевагу зеленим – свіжим, на користь приготованим),

зелені банани,

борошно із зелених бананів – дуже люблю готувати з неї десерти.

Що їсти, щоб не товстіти (фото: pexels.com)

Фрукти

Правила: немає більше одного солодкого фрукту на день з цього списку.

1 банан,

150 гр манго,

150 гр ананасу,

1 хурма,

150 гр винограду,

2 інжири.

Намагатися їсти не більше 40 гр фруктози, а краще дотримуватися норми не більше 25 гр, якщо у вас є метаболічний синдром (інсулінорезистентність, наприклад), то не більше 15 гр.

Решту часу вживати фрукти з низьким ГІ, це менше 55!

Також вживайте в раціон клітковину, якщо хочете знизити загальне глікемічне навантаження їжі.