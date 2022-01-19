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Проблеми з печінкою: нутріціолог розповіла, чим загрожують фрукти, які вважаються корисною їжею

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Середа 19 січня 2022 20:01
Проблеми з печінкою: нутріціолог розповіла, чим загрожують фрукти, які вважаються корисною їжею Нутриціолог Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Автор: Тетяна Турчанікова

"Від фруктів можливе ожиріння печінки". А ще "виросте цей страшний та жахливий інсулін", "почнуться проблеми з глюкозою в крові і в результаті – і гормональний фон "поскаче". Все це "приведе до зайвої ваги, холестерин підніметься, і…".

Багато хто чув ці фрази від знайомих або навіть від фахівців, дієтологів і нутріціологів – і тепер ці люди проходять у супермаркетах і на ринках повз фрукти, ніби вони, як мінімум, отрута.

Нутриціолог Катерина Йенсен у своєму блозі про здоровий спосіб життя та харчування в Instagram розповіла, чи так це насправді.

Кому небезпечно налягати на фрукти, а кому вони – лише на користь?⠀

Проблеми з печінкою: нутріціолог розповіла, чим загрожують фрукти, які вважаються корисною їжею

Фруктів варто побоюватися? (фото: pexels.com)

"По-перше, фрукти (і фруктоза) можуть призводити до ожиріння печінки тільки якщо:

  • печінка вже переповнена запасами цукру (глікогеном),
  • фруктів у раціоні буде дійсно багато – причому багато на регулярній основі.

Тобто якщо у вас трапився на відпочинку фруктовий сніданок та обід, то це не приведе тут і зараз до ожиріння печінки.

  • У вас проблеми з м'язовою масою і зайвий цукор складати, крім як у печінці та жирових складках на боках, – нікуди. Адже саме м'язи – чудовий склад зайвого цукру”, – розповіла Катерина.

Проблеми з печінкою: нутріціолог розповіла, чим загрожують фрукти, які вважаються корисною їжею

У фруктах теж треба знати міру (фото: pexels.com)

"По-друге, відчепіться вже від нещасного інсуліну! Якщо він не зростатиме, то це вже діабет.

Інсулін – гормон, який виробляється у відповідь надходження глюкози в кров (з печінки!). Перед надходженням в кров глюкоза і фруктоза спочатку йдуть на переробку в печінку, і саме вона викидає цукру в кров.

Саме інсулін каже печінці: "Стоп! – нам вистачить. Усіх нагодували (клітини), всі ситі, тому стоп".

Тобто якщо інсулін не зростає, то справи погані!", – додала нутріціолог.

Проблеми з печінкою: нутріціолог розповіла, чим загрожують фрукти, які вважаються корисною їжею

Усього потроху (фото: pexels.com)

"Інше питання, якщо печінка вже й так заповнена до краю, то вона... не слухає сигнали інсуліну і каже йому щось на кшталт: "Пробач, друже! Але не можу! Сама повна до країв, тому забирайте всі ці надлишки і самі розбирайтеся – куди їх відправляти, в клітини, в жири або в м'язи ", – додала Катерина.

Тож не треба ні боятися фруктів, ні зростання інсуліну.

То фрукти – можна? А скільки?⠀

Розумною нормою Катерина вважає 2 фрукти, розміром з яблуко, на день. Нутриціолог додала, що кількість фруктів можна збільшити до 3-4 на день за умови, що:

  1. ви активно рухаєтеся протягом дня,
  2. у вас великий відсоток м'язової маси,
  3. перед вами не стоїть завдання схуднути,
  4. у вас немає ні інсулінорезистентності, ні діабету 2 типу,
  5. у вас немає прихованої алергії на фрукти (часто призводить до здуття).

Раніше нутріціолог назвала напій, який добре заряджає енергією, корисно взимку.

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