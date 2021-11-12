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Здатне відродити печінку: нутриціолог назвала один засіб, потрібний буквально кожному

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П'ятниця 12 листопада 2021 20:03
Здатне відродити печінку: нутриціолог назвала один засіб, потрібний буквально кожному Нутриціолог Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Фахівці зі здорового харчування впевнені: навіть в умовах сучасного життя можна обійтися без будь-якої "хімії", забути про таблетки - і жити здорово.

Так, нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram поділилася засобом, який, за її переконанням, потрібен реально всім: дітям і дорослим, тим, які хворіють, і тим, хто здоровий.

"Цей засіб - лецитин, іншими словами, борошно соняшнику, з якого віджали олію. Немає жодної людини, якій не був би корисний або протипоказаний лецитин. Це абсолютно унікальна і незамінна річ. Позитивний вплив лецитину на організм складно переоцінити".

У світі існує два види лецитину: з сої (що зовсім не заслуговує на увагу, зі зрозумілих причин) і лецитин соняшнику.

Здатне відродити печінку: нутриціолог назвала один засіб, потрібний буквально кожномуВибирати варто лецитин соняшнику (фото: pexels.com)

Наше щоденне харчування перенасичене шкідливими жирами і смаженими продуктами, що призводить до підвищеного рівня поганого холестерину в крові. Простий спосіб уникнути інфаркту та інсульту - знижувати поганий холестерин за допомогою лецитину.

Чим корисний лецитин

  • Завдяки лецитину судини очищаються,
  • лецитин стабілізує роботу нервової системи і печінки,
  • стимулює кровотворення,
  • допомагає підвищити опірність організму різним інфекціям,
  • захищає від впливу різноманітних токсичних речовин,
  • перешкоджає утворенню атеросклерозу.

Лецитин знаходиться в кожній клітині людського організму. На нього покладено важливі обов'язки. Найбільше лецитину міститься (в процентному співвідношенні від маси органу):

  1. у печінці - 65 %;
  2. у мозкових клітинах - 30 %;
  3. у нервових тканинах - 17%.

Лецитин також є у надниркових залозах, серці та інших системах і органах. Імунна, ендокринна, статева і травна системи використовують лецитин щохвилини для того, щоб побудувати власні клітини і при цьому добре функціонувати.

Здатне відродити печінку: нутриціолог назвала один засіб, потрібний буквально кожномуПотрібен і здоровим, і хворим (фото: pexels.com)

Дефіцит лецитину в організмі призводить до різноманітних захворювань:

  • ішемічна хвороба серця;
  • атеросклероз;
  • виразка дванадцятипалої кишки і шлунку;
  • порушення печінкової функцій - цироз, гепатит;
  • алергія,
  • позначається негативно на діяльності мозку і на функціонуванні нервової системи.
  • Крім цього може порушувати перебіг вагітності і перешкоджати нормальному процесу терапії онкологічних захворювань.
  • Недолік в організмі лецитину - це також шкірні захворювання: псоріаз, екзема, герпес, дерматит, алергічні реакції і багато інших хвороб.

Чому лецитин корисний для печінки

Основне місце, де в організмі міститься лецитин - це печінка. Печінка - це основний фільтр, якому доводиться несолодко через сучасні досягнення: гербіциди, пестициди, хімічні добавки, токсичну побутову хімію та косметику, погану екологію, надмірно оброблену жирну їжу, лікарські препарати, куріння і так далі.

Надходження великої кількості лецитину здатне відродити печінку. Вона буквально складається з лецитину.

Не менш важлива роль належить лецитину в становленні імунітету. Він сприяє загальному захисту всього організму від вірусів і бактерій.

Також лецитин бере участь в передачі нервових імпульсів. Завдяки йому відбувається удосконалення діяльності мозку, поліпшується пам'ять.

Особлива роль лецитину належить у захисті тканини легенів. Шар внутрілегочной тканини людини покритий особливою речовиною, що називається "сурфанкант".

Його роль в організмі - захист альвеоли в легенях від злипання під час видиху і вдиху. Саме лецитин сприяє при відновленні сурфактанту. Тому важливо приймати лецитин при / після пневмонії, бронхітів, астми, туберкульозу.

Здатне відродити печінку: нутриціолог назвала один засіб, потрібний буквально кожному

Ослаблений різноманітними стресами, організм потребує лецитину (фото: pexels.com)

Продукти, що містять лецитин:

яєчний жовток, ікра, зерна пророслої пшениці, соняшник, молоко, пахта, горіхи, родзинки, печінка, оливки, сир, вершкове масло, сметана.

Лецитин використовується і руйнується кожен день. Ослаблений різноманітними стресами, забрудненнями екології, безмірним, неякісним і неправильним харчуванням, наш організм не може самостійно синтезувати потрібну кількість лецитину, не отримує достатню його кількість з їжею.

Вже через кілька днів вживання лецитину поліпшується якість жовчі. Лецитин сприяє запобіганню організму від ожиріння і появи каменів в жовчному міхурі. Нерви стають міцнішими, стресостійкість підвищується, робота мозку і шлунково-кишкового тракту поліпшується, відбувається очищення організму, йде зайва вага. Лецитин важливо приймати при варикозному розширенні вен для очищення судин. При полінозі.

Як приймати лецитин

  • дітям - по 1 ч. л.,
  • дорослим - по 1 ч.л. будь-яким зручним способом. Можна, наприклад, додавати в ранкові каші.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед застосуванням засобу.

Раніше нутриціолог назвала топ-6 незамінних засобів для зміцнення імунітету восени.

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