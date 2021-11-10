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Топ-6: нутриціолог назвала незамінні засоби для міцного імунітету

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Середа 10 листопада 2021 19:01
Топ-6: нутриціолог назвала незамінні засоби для міцного імунітету Як зміцнити імунітет (фото: pexels)
Автор: Тетяна Турчанікова

Щоб зміцнити імунітет восени і взимку, потрібно додати в свій щоденний раціон натуральні здорові продукти.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова назвала свій фуд-топ, що вона радить використовувати в холоди.

Топ-6: нутриціолог назвала незамінні засоби для міцного імунітетуІмунітет: багато що залежить від раціону (фото: pexels)

Топ-6 продуктів, які допоможуть зміцнити імунітет взимку

  • Масло чорного кмину. "Ліки від усіх хвороб, крім смерті". Визнано ефективним засобом проти коронавірусу.
  • Лецитин соняшнику. Найголовніше засіб для відновлення і підтримки печінки.
  • Масло дхі. Необхідне для якісної роботи всіх систем організму, в зимовий період - ідеальне джерело жирів. Жири - це гармонійна жіноча гормональна система і наша міцна нервова система.
  • Гарбузова олія з штирійського гарбуза. Використовується для налагодження жовчевідтоку. Допомагає при алергіях, дерматитах, простатиті, захворюваннях легенів; для росту волосся. І взагалі - воно дуже смачне.
  • Жир печінки тріски. Джерело Омега-3, натурального вітаміну D і А.
  • Сіль Епсома. Насичує організм незамінним магнієм і сіркою, виводить токсини.

Раніше нутриціолог розповіла, як допомогти сухій шкірі восени.

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