Топ-6: нутриціолог назвала незамінні засоби для міцного імунітету
Як зміцнити імунітет (фото: pexels)
Щоб зміцнити імунітет восени і взимку, потрібно додати в свій щоденний раціон натуральні здорові продукти.
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова назвала свій фуд-топ, що вона радить використовувати в холоди.
Імунітет: багато що залежить від раціону (фото: pexels)
Топ-6 продуктів, які допоможуть зміцнити імунітет взимку
- Масло чорного кмину. "Ліки від усіх хвороб, крім смерті". Визнано ефективним засобом проти коронавірусу.
- Лецитин соняшнику. Найголовніше засіб для відновлення і підтримки печінки.
- Масло дхі. Необхідне для якісної роботи всіх систем організму, в зимовий період - ідеальне джерело жирів. Жири - це гармонійна жіноча гормональна система і наша міцна нервова система.
- Гарбузова олія з штирійського гарбуза. Використовується для налагодження жовчевідтоку. Допомагає при алергіях, дерматитах, простатиті, захворюваннях легенів; для росту волосся. І взагалі - воно дуже смачне.
- Жир печінки тріски. Джерело Омега-3, натурального вітаміну D і А.
- Сіль Епсома. Насичує організм незамінним магнієм і сіркою, виводить токсини.
Раніше нутриціолог розповіла, як допомогти сухій шкірі восени.